“Loira do tráfico” é presa após assalto à lotérica; ela teria abrigado criminosos e escondido dinheiro

Foi presa nesta quinta-feira (30) uma mulher identificada pelas iniciais D.C.A., conhecida como “Daiana”. Ela é suspeita de envolvimento no assalto a uma casa lotérica em Tarauacá, no interior do Acre, ocorrido no último dia 24 de janeiro.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações do caso, José Ronério, a mulher prestou apoio aos assaltantes, chegando a esconder um deles em sua residência, além de ficar com parte do dinheiro roubado.

Daiana chegou a ser conduzida à delegacia no dia do crime, mas foi liberada após prestar depoimento.

Após a audiência de custódia do primeiro preso pelo assalto, a Justiça decretou a prisão preventiva de Daiana, que passou a ser considerada foragida.

A mulher está detida na delegacia e permanece à disposição da Justiça da Comarca de Tarauacá, segundo a Polícia Civil.

“A quantia subtraída não foi recuperada, uma vez que se tratava de dinheiro em espécie, o que pode ter contribuído para o financiamento do tráfico de drogas na periferia da cidade, onde residiam os autores do crime”, destacou o delegado.

A Polícia Civil espera contribuições da população com novas denúncias sobre o caso, que podem ser feitas de forma sigilosa pelo número (68) 99242-7952.