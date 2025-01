LTA Sul 202: RED faz primeiro 2 a 0, e Isurus supera FURIA

Depois de três séries com 2 a 1 no placar, a RED Canids Kalunga conquistou, contra o Fluxo w7m, a primeira vitória por 2 a 0 no 1º Split da LTA Sul 2025, a nova competição com participação brasileira do reformulado ecossistema competitivo de League of Legends nas Américas. Neste domingo (26), além do triunfo da Matilha, a latino-americana Isurus Estral derrotou a FURIA por 2 a 1.

Com os resultados do segundo dia de LTA Sul, RED e Isurus avançaram para se enfrentarem na chave superior em 2 de fevereiro, em um confronto que valerá vaga nos playoffs unificados com a LTA Norte. Já Fluxo w7m e FURIA caíram para a chave inferior. Na parte de baixo da tabela, a perdedora do duelo entre as duas equipes, em 1º de fevereiro, estará eliminada.