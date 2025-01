Lula envia R$ 553,2 milhões para pagamento do seguro-defeso no Acre e estados da região Norte

O Governo Federal, por meio do Ministério da Pesca e Aquicultura, liberou crédito extraordinário no valor R$ 553,2 milhões destinados a pescadores e trabalhadores artesanais beneficiários do seguro-desemprego cadastrados no estado do Acre e demais estados da região Norte.

A Medida Provisória (MP) foi editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo (29) e publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União.

No caso dos pescadores artesanais, o seguro-defeso beneficia aqueles atingidos pelas secas e estiagens em áreas onde foi decretado estado de emergência. Cada pescador deverá receber R$ 2.824, que deverá cobrir o período de defeso da piracema.

A medida provisória já está em vigor, no entanto ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado para virar lei.