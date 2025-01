Lula libera emenda de Bittar no valor de R$ 4,7 milhões para o Acre; montante é 4º maior

O presidente Lula liberou o pagamento da emenda individual de R$ 4,7 milhões, do senador Marcio Bittar (UB), para o Acre. O valor é o quarto maior de um total de R$ 191,6 milhões em recursos destinados pelos parlamentares de todo o Brasil.

A liberação foi feita no dia 2 de janeiro. O recurso está classificado como emenda de bancada, de relator, de comissão e individual.

De acordo com o site Diário do Poder, o maior valor foi pago ao município de Normandia (RR), via bancada de Roraima: R$7,3 milhões pagos pelo Ministério das Cidades para investimento em mobilidade urbana. Em seguida, vem Afogados da Ingazeira (PE), com R$5 milhões da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo; e R$ 4,8 milhões para o Estado de Goiás, que a bancada goiana mandou para o programa de moradia digna.

A emenda de Bittar é a quarta maior. “A maioria das emendas foi indicada em 2024, mas há coisa antiga, até de 2014. De tão velhas, nem mesmo têm os autores identificados”, finalizou a reportagem.