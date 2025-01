Maíra Cardi anuncia que perdeu o bebê: “Vazio que não se explica”

A influenciadora Maíra Cardi, 41, contou em suas redes sociais nesta quinta-feira (2) que perdeu o bebê que esperava com o coach de finanças Thiago Nigro, 34.

“É um vazio que não se explica“, escreveu na legenda. Ela relatou em um vídeo que estava tendo sangramento há alguns dias e, quando foi fazer um exame, descobriu que o neném não tinha mais batimentos cardíacos.

Maíra disse no relato que provavelmente o coração do neném parou de bater no dia 31 de dezembro, mas os médicos não conseguiram descobrir o motivo do aborto espontâneo na terceira gravidez da influenciadora.

Na publicação, ela conta que tomava progesterona para evitar o descolamento de placenta e parar o sangramento, mas o medicamento não foi o suficiente para evitar o incidente.

“Nesses últimos três dias, eu estava bem mais lenta e hoje, me senti tonta”, escreveu Maíra na legenda.

De acordo com ela, a decisão de ir para a emergência foi o acontecimento de um sangramento maior do que o que ela estava acostumada nos outros dias.

Durante o exame de ultrassom, então, a médica revelou que o neném do casal estava sem batimentos.

“Ficamos meio atordoados. Nem sei falar o que sentimentos nessa hora, demoramos para nos situar”, descreveu a influenciadora.

Logo depois, a edição mostra um momento em que o casal fica abraçado para se consolar pela perda.

A ex-BBB disse que já contou para sua segunda filha, Sophia, 6, fruto do relacionamento com o ator Arthur Aguiar, para que ela não soubesse da notícia por outras pessoas.

Quando descobriu que estava grávida, a mãe ficou apreensiva para contar para a menina porque, há alguns meses, a babá dela morreu após dar à luz e deixou três filhos.

Maíra e Thiago anunciaram a gravidez no começo de dezembro. Quando a influenciadora dividiu com os seus seguidores que teve sucesso na tentativa de engravidar, disse que os médicos haviam detectado que a gestação era impossível porque ela não estava ovulando.

“Nosso filho é fruto de um milagre. E esse milagre aconteceu para glorificar e honrar a Deus! Amo você, meu amor!”, escreveu ela na época.