Maíra Cardi se pronuncia após marido expor vídeo do feto: ‘Trauma’

Maíra Cardi voltou a falar sobre a perda do filho que esperava com Thiago Nigro. Na manhã desta segunda-feira (6), pelo TikTok, a influenciadora se pronunciou após o marido publicar um vídeo mostrando o feto.

“Que eu estou de luto, não é novidade para ninguém. O que eu não sabia é que iria passar por dores de parto. Tenho dois filhos, sei como é dor de parto, não imaginava que nosso filho ia sair da nossa imaginação e sair nas nossas mãos”, iniciou.

Maíra explicou a atitude de Thiago e afirmou que levaram um susto ao ver o feto. “A gente não sabia que o bebê vinha parar nas nossas mãos, foi um susto. Quando a gente toma um susto, as reações nunca são como a gente planejou. A gente nunca sabe como vai reagir diante das situações. Cada um lida com a dor de uma maneira completamente diferente, na grande maioria das vezes louca. Tem gente que dissocia, acho que o Thiago dissociou”, relatou.

No decorrer do vídeo, a coach revelou que o marido, que é conhecido na internet como ‘Primo Rico’, foi diagnosticado com um grau leve de autismo: “A dor para ele, os sentimentos, é diferente, e a maneira como eles lidam com o mundo, expõe as dores e a praticidade são meio assustadoras para a gente, mas isso é uma condição, não é opcional”.

A publicação do vídeo do feto dividiu opiniões após repercussão nas redes sociais, o que fez Maíra se desculpar. “Só queria dizer que a gente vai errar várias vezes, somos seres humanos, não somos robôs. Foi um grande trauma para nós dois. Apesar dele não saber que foi, eu sei. Obrigada mais uma vez, peço respeito ao nosso luto e peço desculpas”, encerrou.

Perda de bebê

Maíra Cardi estava grávida do terceiro filho e já havia revelado que seria uma gestação de risco. Em dezembro, Maíra apresentou um sangramento e precisou ficar de repouso. Depois, em vídeo divulgado na última quinta-feira (2), ela explicou que estava tendo “escape de sangue”, que começou de forma sutil e foi aumentando com o passar dos dias.

No vídeo, Maíra registrou o momento em que foi para o hospital e recebeu a notícia da médica. “O seu bebê está sem batimento. Apesar de você não ter nenhum descolamento, o coração dele parou”, relatou a profissional.

A coach fitness estava acompanhada de Thiago, com quem está casada há pouco mais de um ano. “É um vazio que não se explica e ao mesmo tempo uma certeza de que Ele [Deus] sabe de todas as coisas”, continuou. No fim, muito emocionados, os dois se abraçam.

Maíra é mãe de dois filhos, Lucas, de 23 anos, fruto do relacionamento com Nelson Rangel, e Sophia, de cinco, de seu casamento com o ator Arthur Aguiar. A previsão para o terceiro bebê nascer era agosto de 2025.