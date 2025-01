“Mais do que uma instituição financeira”: Sicredi celebra 36 anos de cooperação e desenvolvimento

Desde sua fundação em 1989, a Sicredi Biomas tem sido uma força impulsionadora do progresso regional, transformando realidades nos estados de Mato Grosso, Acre e Amazonas. Mais do que uma instituição financeira, a cooperativa conecta pessoas a oportunidades, promovendo prosperidade e fortalecendo comunidades por meio do cooperativismo financeiro.

Ao longo dos mais de 30 anos, o Sicredi segue em constante expansão, oferecendo soluções financeiras que vão além das movimentações bancárias. A cooperativa cria condições para o crescimento de empreendedores, impulsionando negócios locais e promovendo a inclusão financeira. Cada serviço ofertado é pensado para atender às necessidades dos seus associados, garantindo não apenas acesso a créditos, mas também oportunidades reais de evolução e crescimento econômico e social. A participação ativa dos associados fortalece esse modelo, permitindo decisões coletivas e transparentes.

Para o presidente da Sicredi Biomas Sr. Eduardo Ferreira o crescimento se dá pelo compromisso da cooperativa com as pessoas e suas histórias. “Ao longo desses 36 anos, construímos uma cooperativa que não apenas fornece serviços financeiros, mas transforma as comunidades onde atuamos. Acreditamos que o desenvolvimento econômico deve caminhar junto com a educação e a inclusão social, e é isso que nos impulsiona a cada dia”, destaca Eduardo Ferreira.

Destacando-se pelo compromisso com a educação financeira e o fortalecimento dos empreendimentos, programas como ‘Cooperação na Ponta do Lápis’ e ‘A União Faz a Vida’ têm transformado a realidade de milhares de pessoas, oferecendo conhecimento em gestão financeira, empreendedorismo e planejamento econômico. Combinando inovação e acessibilidade, a cooperativa capacita indivíduos a construir uma relação mais consciente com o dinheiro, ajudando-os a tomar decisões informadas e a trilhar um caminho rumo a um futuro mais próspero.

Por meio do Fundo Social, direciona investimentos anuais para projetos em educação, cultura, saúde, meio ambiente e inclusão social, reafirmando seu compromisso com o bem-estar coletivo e o fortalecimento das comunidades. A expansão da cooperativa, a inovação nos serviços e o fortalecimento das relações com os associados seguem como prioridades, sempre guiados pelos princípios do cooperativismo.

Ao longo de sua trajetória, o Sicredi reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a prosperidade das comunidades. Com 36 anos de história marcados pela cooperação, inovação e fortalecimento das relações, a cooperativa segue promovendo o crescimento econômico e social, sempre com o foco no bem-estar coletivo.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 8,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 254 municípios e possui 350 agências, para o atendimento a mais de 1,360 milhão de associados.

Site do Sicredi: www.sicredi.com.br

Redes Sociais: Facebook |Instagram | LinkedIn | YouTube