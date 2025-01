Mamãe caramelo desesperada leva filhote até clínica veterinária para pedir ajuda

Uma cena emocionante marcou o dia de uma clínica veterinária em Beylikdüzü, Turquia, quando uma cadela de rua buscou ajuda para salvar a vida de seu filhote.

A história foi contada pela clínica ao publicar o vídeo das câmeras de segurança no Instagram em 14 de janeiro.

De acordo com as informações descritas na legenda e nos comentários, a mamãe caramelo chegou ao local com o filhote na boca. O filhote estava em estado crítico devido ao frio intenso.

Graças à rápida intervenção da equipe veterinária, o filhote foi salvo.

Foto: Instagram / @beylikduzu_alfa_veteriner

Como aconteceu a busca desesperada por ajuda:

Em dezembro, a vira-lata caramelo foi vista pela primeira vez no parque Beylikdüzü Yaşam Vadisi 2. Etabı, possivelmente abandonada.

Na última semana daquele mês, ela deu à luz entre arbustos, mas moradores locais relataram não ouvir sons dos filhotes após alguns dias.

Foto: Instagram / @beylikduzu_alfa_veteriner

Acreditando que os filhotes haviam morrido, a cadela foi levada para ser castrada. No entanto, ao retornar do procedimento e ser devolvido para a área onde estava, mamãe caramelo surpreendeu a todos ao instintivamente correr em direção aos filhotes escondidos.

A cadela demonstrou um comportamento extraordinário ao levar seus filhotes para diferentes locais em busca de segurança. A equipe acredita que, devido ao grande número de pessoas na rua, ela escolheu esconder os bebês.

No entanto, como havia passado três dias internada para a castração e recuperação, seus filhotes ficaram desprotegidos e famintos.

Em um ato impressionante ela deixou um dos filhotes na frente da clínica veterinária Beylikdüzü Alfa Veteriner.

Foto: Instagram / @beylikduzu_alfa_veteriner

Ao perceber a gravidade da situação, a equipe da clínica constatou que o filhote estava em estado de hipotermia, com batimentos cardíacos extremamente baixos. A rápida intervenção foi crucial para salvar a vida do pequeno.

Enquanto a clínica cuidava do primeiro filhote que apareceu no vídeo, Mamãe Caramelo deixou outro filhote na frente de um quiosque próximo à clínica.

Infelizmente, esse segundo filhote já estava sem vida quando foi examinado pelos veterinários. A dedicação da cadela em proteger seus filhotes comoveu a equipe e os moradores locais.

Foto: Instagram / @beylikduzu_alfa_veteriner

Uma nova chance para a família

Com a ajuda de voluntários, um terceiro filhote, que havia sido levado por um morador, foi trazido de volta para a clínica. Agora, os dois filhotes sobreviventes estão sob os cuidados da mãe e da equipe veterinária. Devido à insuficiência do leite materno, a alimentação dos filhotes está sendo complementada com ração especial e leite em pó.