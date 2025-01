Mão decepada e 32 facadas: polícia faz operação contra assassinos de menino

Criminosos ligados à facção Comboio do Cão (CDC) são alvo da Operação Redenção, desencadeada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nas primeiras horas desta quarta-feira (29/1). Os três faccionados são acusados de degolar e decepar Samuel Soares Marques (foto em destaque), 14 anos, na tarde do dia 7 de janeiro deste ano, no Recanto do Jacaré, em Samambaia.

Investigadores da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia) cumprem oito medidas judiciais, sendo três mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal do Júri de Samambaia.

A operação tem como principal objetivo colher provas e prender o trio do CDC, com idades de 30, 21 e 20 anos. O crime chocou a comunidade pela sua brutalidade, uma vez que a vítima apresentava sinais de tortura, a mão decepada e 32 golpes de facão no corpo.

Segundo as investigações, o adolescente havia se envolvido no mundo do crime há pouco mais de um ano, auxiliando membros do Comboio do Cão no tráfico de drogas. Samuel supostamente atuava nos pontos de venda dos traficantes, substituindo outros integrantes do grupo quando necessário.

Durante esse período, o adolescente teria desviado drogas e dinheiro de um dos líderes do CDC, o que motivou os traficantes a decidirem pela execução do menor. Outros dois autores, um de 22 e outro de 23 anos, foram presos no início da diligência, poucos dias depois do crime bárbaro.

Veja imagens da vítima:

Frieza

Nas redes sociais, amigos compartilharam espanto pela morte do estudante e comentaram como o garoto era querido pelos seus conhecidos. “Era um menino alegre, engraçado, gente boa e extrovertido. Ele só pensava em ajudar o próximo e sempre esquecia dele, não fazia mal a ninguém. Onde chegava, fazia novas amizades”, escreveu uma amiga, que preferiu não se identificar.

“Eu te amo tanto. Não estou acreditando nisso. Por que, meu Deus?”, assinalou uma colega de Samuel nos stories do Instagram, com uma foto junto ao adolescente. Em outra postagem, o rapaz aparece dançando: “Você era meu dançarino”. Os alvos da operação desta quarta-feira (29) incluem o líder, responsável por ordenar o homicídio, e dois executores diretos do crime. Os mandados foram cumpridos nas regiões administrativas de Recanto das Emas e Samambaia.

Em depoimento na 26ª DP à época, um dos homens presos no último dia 11 pelo assassinato brutal do adolescente, deu detalhes do crime após confessar o homicídio. Frio, o criminoso, que executou a vítima afirmou que Samuel teve a mão e a cabeça decepadas a golpes de facão.