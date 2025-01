Mazinho responde acusações de Gerlen: “O ‘salvador da pátria’ mais reclamou do que trabalhou”

A briga entre o atual prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz (PP), e o ex-prefeito da cidade, Mazinho Serafim (UB), segue a todo vapor.

Nesta sexta-feira (24), Gerlen usou as redes sociais para afirmar que Mazinho deixou uma dívida de R$ 146 milhões durante sua gestão.

“Essa é a consequência de oito anos de gestão sem nenhum compromisso com o nosso povo senamadureirense. Isso nos motiva ainda mais a realizar um trabalho que vai entrar para a história da nossa cidade, mas desta vez por motivos nobres”, declarou o atual prefeito.

Mazinho fez questão de responder às acusações:

“Na campanha, o atual prefeito dizia que tinha solução para tudo. Se alguém lhe pedisse um pedaço do céu, ele era capaz de dizer que daria até as estrelas. Em 25 dias de posse, o ‘salvador da pátria’ mais reclamou do que trabalhou. Quando assumi a prefeitura em 2016, também a recebi com dívidas de gestões anteriores, e nem por isso fiquei chorando através de matérias publicadas em sites”, afirmou o ex-prefeito.

“O prefeito tem que trabalhar para atender ao desejo do povo da minha Sena Madureira e honrar seus compromissos. E digo mais: se, ao final de quatro anos, o prefeito de Sena fizer, ao menos, metade do que eu fiz na minha primeira gestão, ele poderá estufar o peito e gritar bem alto, dizendo que foi um grande administrador”, finalizou.