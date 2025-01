Jovem que matou adolescente a capacetadas não pode se aproximar da família da vítima

Mesmo após decisão da justiça de revogar a prisão do jovem Fabrício Vieira Avelino, de 21 anos, acusado de matar o adolescente Pedro Henrique Costa Dias, de 13 anos, a capacetadas, o suspeito terá que cumprir algumas medidas exigidas pelo juiz Alesson José Santos Braz da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco.

SAIBA MAIS: Justiça revoga prisão de filho de PM acusado de matar adolescente a capacetadas

Fabrício foi solto no dia 26 de dezembro de 2024.

O juiz solicitou que o suspeito compareça a todos os atos processuais, sempre que intimado, e o proibiu de ter acesso a casa, local de trabalho ou espaços que costumem ser frequentados por testemunhas e familiares da vítima. Também está proibido de manter contato com as testemunhas e familiares da vítima, “salvo quando autorizado previamente pelo juízo”.

Além das medidas anteriores, Fabrício está impedido de mudar de residência ou ausentar-se da comarca por mais de sete dias sem prévia autorização judicial.

“Morri junto com ele”, diz mãe de adolescente morto a capacetadas após suspeito ser solto

A mãe do adolescente que morreu após ser violentamente agredido, no dia 21 de setembro deste ano, está revoltada e não aceita a decisão da justiça.

“O juiz, o promotor e as autoridades não são pais ou mães? Eu estou falando aqui como pai e mãe, porque sou os dois. Só quem é mãe, que já passou pelo que eu passei, vai entender. Além da dor da perda do meu neném, do meu bebê, tenho que enfrentar a justiça”, disse Leya Menezes, em entrevista ao Café com Notícias.

“Doutor Alcino [delegado] está equivocado quando cita, com toda convicção, sendo que ele não estava lá na hora, que foi uma ripada. Não foi, doutor Alcino. O senhor está equivocado. Infelizmente, eu vi, e foi um capacete. Eu tenho 49 anos e sei diferenciar um capacete de uma ripa”, continuou.