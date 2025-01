Monitorado pela Justiça é preso com arma branca após perseguição em Rio Branco

Um homem suspeito de cometer assaltos foi preso na noite de quinta-feira (16) por policiais do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) na região central de Rio Branco. Ele portava uma arma branca e utilizava uma motocicleta de aplicativo para praticar os crimes.

De acordo com informações da polícia, a ação teve início após denúncias de vítimas que relataram assaltos cometidos por um indivíduo com as características descritas. O suspeito foi localizado próximo ao pronto-socorro da cidade.

Ao receber a ordem de parada, o homem, que é monitorado pela Justiça, não obedeceu e iniciou uma fuga pela Avenida Nações Unidas. Após acompanhamento tático, ele foi interceptado pela equipe policial.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma faca na cintura do suspeito. Ele foi detido e encaminhado, junto com a motocicleta utilizada nos crimes, à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde os procedimentos legais serão realizados.