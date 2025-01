Morador em situação de rua é esfaqueado várias vezes após ser acusado de furto em Rio Branco

O morador em situação de rua, Márcio de Paula Freitas, de 36 anos, ficou gravemente ferido a golpes de faca após ser acusado de furto, na manhã desta quarta-feira (1º), na rua Padre José, no bairro Triângulo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Márcio é usuário de entorpecentes e, no momento da agressão, estava tentando conseguir uma pedra de crack e estava transtornado quando foi acusado de furto. De posse de uma faca, uma outra pessoa desferiu vários golpes que atingiram as costas, a cabeça e o ombro da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares que presenciaram a confusão acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos. Após estabilizar o quadro clínico, Márcio foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde foi atendido e encontra-se em estado de saúde estável.

Policiais militares do 2° Batalhão colheram informações no local para tentar localizar o acusado, mas ele ainda não foi encontrado.

Agentes da Polícia Civil, integrantes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), também realizaram os levantamentos iniciais, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).