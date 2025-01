Morre, aos 37 anos, o influenciador Gabriel Freitas

Na última terça-feira (31/12), morreu, aos 37 anos, o influenciador Gabriel Freitas. Ele ganhou destaque nas redes sociais, onde acumulava cerca de 65 mil seguidores, por compartilhar o processo de emagrecimento pelo qual passava e sua luta contra a obesidade.

A notícia do falecimento foi dada por um amigo do rapaz. “O legado de Gabriel não termina aqui. Ele não se foi em vão. Aguardem. Luto”, escreveu Ricardo Gouvea em um Story do Instagram.

Ainda de acordo com Ricardo, Freitas teve uma parada cardiorrespiratória em decorrência do peso, enquanto descansava: “Morreu praticamente dormindo, não sofreu”.

Nos comentários da publicação de Gouvea, fãs e seguidores de Gabriel Freitas deixaram mensagens de apoio:

“Eu tava sempre acompanhando ele. Deus sabe de tudo!”, “Nossa, não tô acreditando nisso”, “Eu vi o último vídeo dele. Nem podia imaginar. Que Deus o receba”, “Que Deus o tenha, sabemos que ele foi um guerreiro” e “Que Deus o receba de braços abertos”, foram algumas reações.

Antes de se tornar influenciador digital, Gabriel Freitas ficou sob os holofotes ao participar do quadro Virou Outra Pessoa, no Programa do Gugu, em 2017. Na época, ele perdeu em torno de 193 kg.

O homem começou a engordar durante um processo de luto, após perder o pai e o irmão. Devido ao desgaste emocional, Gabriel chegou a pesar 380 kg. Depois da passagem pela atração de Gugu Liberato, Freitas tinha como objetivo bater a marca de 100 kg.

Assista ao vídeo de Ricardo Gouvea confirmando a morte de Gabriel Freitas: