Motorista faz conversão proibida e causa grave acidente de trânsito em avenida de Rio Branco

Um motociclista, identificado como Sávio, 29 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito causado por um motorista que realizou uma conversão proibida na noite desta sexta-feira (10). O acidente ocorreu nas proximidades do Cemitério João Batista, na Avenida Ceará, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista, que possuía apenas permissão para dirigir, conduzia um veículo modelo Toyota Etios, de cor branca e placa QLU-0133, no sentido bairro-centro. Ele realizou uma conversão proibida ao sair da Avenida Ceará e tentar acessar a Rua São Paulo, invadindo a pista contrária. Nesse momento, o motociclista, que trafegava no sentido centro-bairro, colidiu violentamente contra a lateral do carro.

Uma guarnição do Grupamento de Intervenção Rápida (GIRO), que trafegava logo atrás do motorista, ainda tentou alertá-lo sobre a manobra irregular antes que o acidente ocorresse. Após a colisão, o motorista foi abordado por policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Com o impacto, o motociclista foi arremessado a cerca de 8 metros de distância, sofrendo uma fratura na mandíbula, perda de consciência e desorientação. Ele também apresentou traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado, agravado pelo fato de o capacete não estar devidamente afivelado. Durante a queda, o equipamento de proteção saiu de sua cabeça.

Os próprios policiais militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. A equipe prestou os primeiros socorros, administrou oxigênio à vítima e a conduziu ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave. Ele sofreu uma fratura no crânio e foi entubado dentro do hospital.

O Policiamento de Trânsito isolou a área para a realização da perícia. Após os procedimentos de praxe, a motocicleta e o carro foram entregues aos familiares das vítimas.