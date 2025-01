Mototaxistas fazem motociata em agradecimento a Bocalom por conta de regularização

Após toda a polêmica envolvendo a categoria, o Sindicato dos Mototaxistas, Motoboys e Motofretes do Estado do Acre decidiu realizar uma motociata em agradecimento ao prefeito Tião Bocalom por regularizar o uso de transportes por aplicativo.

O movimento ocorrerá às 7h desta sexta-feira (31), com concentração em frente à Prefeitura de Rio Branco.

O agradecimento também é direcionado à Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco – RBTrans, ao Governo do Estado do Acre, por meio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, à Polícia Rodoviária Federal, à AGEAC, ao PROCON e ao Ministério Público do Estado do Acre.

VEJA A NOTA EMITIDA PELO SINDICATO:

O Sindicato dos Mototaxistas, Motoboys e Motofretes do Estado do Acre convida toda a categoria de mototaxistas para uma grande concentração no estacionamento da Arena da Floresta, a partir das 7h da manhã do dia 31/01/2025, seguida de uma motociata até a Prefeitura Municipal de Rio Branco/AC.

Assunto: Ato de agradecimento ao prefeito Tião Bocalom, à RBTrans, ao Governo do Estado do Acre, ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, à Polícia Rodoviária Federal, à AGEAC, ao PROCON, ao Ministério Público do Estado do Acre e à população que apoia a legalidade e a segurança viária com o transporte regulamentado.

Atenciosamente,

A Diretoria

Presidente: Eriberto Gomes da Silva