Mulher agride outra e acaba espancada por nove faccionados em Rio Branco

Caline de Souza Oliveira, de 24 anos, usuária de entorpecentes, foi vítima de uma agressão física após ter agredido outra mulher na noite desta sexta-feira (10), na Rua Manoelito, no bairro Vila Nova, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Caline teria agredido uma mulher no bairro Vila Nova durante a tarde. Mais tarde, à noite, enquanto estava na casa de amigos consumindo drogas, o local foi invadido por nove membros de uma facção criminosa, incluindo várias mulheres. Os criminosos chegaram de motocicletas e a pé, armados, e renderam Caline e os dois amigos que estavam com ela na residência.

A vítima foi levada para a via pública, onde o grupo, munido de ripas de madeira, iniciou as agressões. Os golpes foram tão intensos que Caline sofreu um corte profundo na cabeça, uma fratura no braço direito e diversos hematomas pelo corpo. Após o espancamento, ela ficou tão debilitada que não conseguiu sair do local sozinha. Os agressores fugiram logo em seguida.

Os amigos que presenciaram o ataque acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local para prestar os primeiros socorros. Após estabilizar o quadro clínico, Caline foi levada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.

Policiais militares do 3º Batalhão estiveram no local e colheram informações para tentar identificar e localizar os agressores, que ainda não foram encontrados.

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), também iniciou as investigações. O caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).