Uma mulher foi atropelada na estrada AC-40, na tarde de domingo (5), ainda no quilômetro 1, na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do estado do Acre.

As causas que levaram até o acidente ainda não são conhecidas e seguem em investigação.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), assim como equipe do Corpo de Bombeiros, foram levados ao local para realizar a retirada da vítima que estava presa embaixo do veículo após o incidente.

A mulher foi encaminhada ao pronto-socorro para que os procedimentos cabíveis sejam tomados e seu estado de saúde seja acompanhado.

