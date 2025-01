Mulher é vítima de tentativa de feminicídio no interior de Rondônia e dá entrada no PS de Rio Branco

Jakeline Araújo Guimarães, de 25 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio nesta sexta-feira (24), em uma residência no distrito de Vista Alegre do Abunã, no interior do estado de Rondônia.

Segundo informações fornecidas pela própria vítima, ela estava em casa com o marido, com quem é casada há cerca de 10 anos. O homem estava consumindo bebida alcoólica quando o casal começou a discutir. Durante a briga, ele ficou agressivo, iniciou agressões físicas contra a esposa e, em seguida, armado com uma faca, desferiu dois golpes contra ela. Jakeline foi atingida no joelho esquerdo e na mão, onde teve os tendões rompidos. Após o ataque, o suspeito fugiu do local.

Vizinhos, ao ouvirem os pedidos de socorro, foram até a residência e ajudaram a vítima. Eles a colocaram em um carro e a levaram de Vista Alegre do Abunã até o Hospital Regional de Extrema (HRE), percorrendo cerca de 69 km em aproximadamente 51 minutos. Devido à gravidade dos ferimentos, Jakeline foi transferida para o pronto-socorro de Rio Branco, onde chegou em estado grave e foi encaminhada diretamente ao centro cirúrgico.

A Polícia Militar de Rondônia esteve no local, coletou informações e realizou rondas na tentativa de localizar o suspeito, mas não obteve sucesso.

Segundo informações preliminares da polícia, a ocorrência foi enviada para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Porto Velho, em vez de ser direcionada ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de Porto Velho, o que dificultou uma ação rápida. A Delegacia de Vista Alegre do Abunã deverá solicitar a prisão preventiva do acusado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.