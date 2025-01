Mulher morre atingida por bala perdida dentro de casa no Rio

A auxiliar de serviços gerais Rosilda da Silva Santos de Araújo, 47 anos, morreu, na madrugada dessa segunda-feira (27/1), no Rio de Janeiro, após ser atingida por uma bala perdida dentro de casa.

O caso ocorreu na Favela do Dique, no bairro Jardim América, zona norte do Rio. Segundo a investigação, a vítima estava em casa com o marido e da filha, de 13, quando, por volta das 2h, foi atingida pelo disparo.

Rosilda teria se levantado para ir ao banheiro, durante a noite, e ouviu barulhos de tiros na favela. Ela se aproximou da janela para ver o que estava acontecendo e, nesse momento, segundo a polícia, a bala perdida a feriu na cabeça.

A família chegou a pedir socorro, e Rosilda foi levada para uma unidade de saúde na Penha, também na zona norte, mas acabou morrendo no caminho, chegando sem vida ao local. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso.

O corpo da auxiliar de serviços gerais foi enterrado na tarde dessa segunda-feira no Cemitério de São Francisco Xavier, no bairro do Caju.