Municípios acreanos lideram lista de localidades com mais professores atuando sem diploma

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apontam que cinco municípios acreanos estão entre as localidades brasileiras com maior proporção de professores em ensino superior.

Santa Rosa do Purus, município isolado via terrestre, com quase 7 mil habitantes, tem a maior proporção, com 91% dos profissionais lecionando sem diploma universitário.

Outros municípios acreanos que também estão na lista com maior parte dos professores sem diploma são: Porto Walter, Jordão, Assis Brasil e Rodrigues Alves.

O que pelo menos três destes municípios têm em comum é o fator do isolamento geográfico, onde não há estradas de acesso, sendo necessário navegar por longas horas e até dias, ou utilizar avião.

Para tentar minimizar o impacto do déficit de professores especializados, o Governo Federal anunciou na última terça-feira (14) o programa Mais Professores, que visa incentivar os docentes a mudarem para áreas com mais necessidade de profissionais, em especial os estados do Norte e Nordeste. A proposta é o pagamento do salário da rede de ensino local, somado à bolsa de R$ 2,1 mil.