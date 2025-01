Mutirão: acreanos terão até sexta-feira para renegociar dívidas por meio do Procon

O mutirão de renegociação de dívidas da 2ª edição do Programa Renegocia termina na próxima sexta-feira (17). A iniciativa está sendo executada no Acre por meio do Procon estadual, com o objetivo de auxiliar consumidores na renegociação de dívidas em condições especiais. Trata-se de uma ação nacional da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

O mutirão já aconteceu desde o dia 16 de dezembro de 2024, com atendimento presencial nas OCAs (Organização em Centros de Atendimento) de Rio Branco, Xapuri, Cruzeiro do Sul e Brasiléia, e na unidade regional do Procon em Sena Madureira e Tarauacá, além do portal consumidor.gov.br.

Os consumidores podem renegociar dívidas em diferentes setores, como bancos, companhias de telefonia, fornecimento de energia elétrica e água.

Os interessados deverão procurar o atendimento do Procon nas OCAs durante o horário de funcionamento de cada unidade, e quem optar pelo atendimento online poderá acessar o portal consumidor.gov.br, onde poderá consultar as empresas participantes e iniciar a negociação diretamente pela plataforma.

Segundo a presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque, essa é a chance para os consumidores regularizarem suas dívidas e iniciarem o ano de 2025 com mais tranquilidade, e convida a população para que compareça ao mutirão.

“Não perca essa oportunidade. Venha até o Procon/AC, renegocie suas pendências e volte a ter controle sobre suas finanças. Estamos aqui para ajudar você a ter um consumo consciente e uma vida financeira mais equilibrada e sem preocupações”, ressaltou.

Para mais informações, dúvidas ou denúncias, o consumidor pode entrar em contato com o Procon/AC presencialmente nas OCAs de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Xapuri, de segunda a sexta-feira entre 7h30 e 13h30, ou pelos canais oficiais: Disque-Denúncia: 151, telefone (68) 3223-7000, e-mail [email protected] ou pela plataforma online consumidor.gov.br.