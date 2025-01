Naldo Benny conta que vai gravar com Justin Bieber

Naldo Benny diz que é amigo de Madonna e “agitou” sua recente vinda ao Brasil. Também se considera “parça” de Chris Brown e LeBron James. Conta que Gisele Bündchen só passou o Carnaval de 2023 no Rio porque ele a convenceu disso. Por conta de histórias como essas, que ele reafirma para quem quiser ouvir, o cantor ganhou uma bem-humorada fama de mentiroso. Virou meme.

Ele diz que não gosta. Ou melhor, não gostava. Se a princípio, ficava “p. da vida”, segundo suas próprias palavras, depois decidiu tirar proveito. “Passei a ter um engajamento fora do normal por causa dessas histórias”. Ele jura que jamais mentiu e acrescenta mais um nome à sua lista de amigos internacionais, com quem teria intimidade: Justin Bieber.

Intérprete de “Chantilly”, “Se Joga” e “Meu Corpo Quer Você”, Naldo está comemorando 25 anos de carreira no funk e resolveu investir o antigo desejo de cantar pagode. A outra novidade na carreira seria a participação do cantor canadense em uma gravação que deve acontecer em breve. “Há uns dias liguei para o Justin e o convidei para fazer feat. Ele topou. Sabe que ele me falou? ‘Claro. E estou voltando aos palcos nesse ano. Vamos ver sim. Confia”. Neste momento, ele diz que está falando sério e pede para a repórter não rir.

“Sempre quis ser pagodeiro”, diz o artista, que acaba de gravar um DVD chamado “Casa do Naldo”. “Não estou preocupado se vai ou não explodir. Quero cantar aquilo que me fazia feliz lá na Vila Pinheiro, no Complexo da Maré”, adianta Naldo, que compôs algumas músicas e regravou vários clássicos.

PERGUNTA – Você cantava funk e agora investe no pagode. Por quê?

NALDO BENNY – São sons de favela. Todo moleque da favela gosta de pagode, gosta de funk. Sempre quis ser pagodeiro. Fui fazer o funk porque era mais barato, porque não tinha dinheiro para comprar instrumentos, pagar uma banda e ainda grana do cachê. A verdade é essa.

P – Quais as suas referências musicais?

NB – A minha família era muito humilde e podia faltar muita coisa dentro de casa, mas a música estava sempre ali. Agepê, Monsueto, Jovelina Pérola Negra, Zeca Pagodinho, Benito di Paula, Roberto Carlos, Tim Maia, Sandra de Sá, Jorge Ben Jor, Michael Jackson, Stevie Wonder…. Era uma mistura e até hoje é assim.

P – Existe a possibilidade de deixar o funk?

NB – Nunca. Estou completando 25 anos de carreira no funk e acredito que possa fazer as duas coisas, trilhar os dois caminhos. A intenção é gravar disco, fazer turnê também com o pagode.

P – E a fama de mentiroso? Te aborrece?

NB – Olha… Eu fico muito p. da vida. Juro. Só que eu resolvi entrar nessa onda, comecei a embarcar nessa parada e acabei virando o jogo. Renovei o meu público, chegaram marcas, viralizei nas redes com várias hashtags, videozinhos e passei a ter um engajamento fora do normal por causa das resenhas. Então tá (risos).

P – Afinal, dentre todas as suas histórias e amizades, o que é mentira?

NB – Nenhuma. Tudo verdade. Não contei uma mentira até hoje.

P – Você é amigo do Chris Brown e quando foi visitá-lo, o cantor teria dito ao segurança: “Esse aqui é meu irmão, deixa ele aqui!”? E o jogador de LeBron James invejou um tênis Nike que você usava?

NB – Pura verdade. Tive participação na vinda da Madonna para o Rio no ano passado, Will Smith é muito meu brother e há uns dias liguei para Justin Bieber e o convidei para fazer feat. Ele topou. Sabe que ele me falou? ‘Claro. E estou voltando aos palcos nesse ano. Vamos ver sim. Confia”. Sério. Não ri que é sério. Me falou em primeira mão.