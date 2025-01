Neymar diz que mudou de vida e deixou de ser menino: “Sou um homem”

O jogador de futebol Neymar Jr., de 32 anos, abriu o coração em uma entrevista recente e fez uma análise da sua vida pessoal e profissional. O companheiro da influencer Bruna Biancardi fez um balanço dos últimos dez anos e afirmou que deixou de ser um “menino” para se tornar um “homem”. Ele também afirmou estar orgulhoso das escolhas feitas na carreira.

Em uma entrevista à CNN Esportes, o atleta do Al Hilal falou da sua mudança nos últimos dez anos. “Conversamos pela primeira vez há 10 anos, em 2014, antes da Copa do Mundo do Brasil. O que você acha que o Neymar de hoje tem de diferente do Neymar do passado?”, questionou a repórter da emissora norte-americana.

“Mudou muita coisa, totalmente diferente. Eu era um menino, hoje eu sou um homem. Hoje eu tenho minha família, tenho os meus filhos… E o estilo de jogo praticamente o mesmo, né?”, reforçou Neymar.

“Eu sigo com as minhas características dentro de campo, mas com a cabeça, a experiência, muito maior. Então, acho que ao longo desses anos eu venho aprendendo muita coisa, passei por muitas dificuldades, mas eu venho conseguindo superar todas”, ressaltou.

Em seguida, a jornalista quis saber se o jogador já alcançou tudo o que queria na vida. “Eu atingi muito mais do que eu esperava. Eu sou um cara muito feliz com a minha carreira, com as escolhas que eu tive, por onde eu passei”, apontou Neymar.

O atacante da Seleção Brasileira seguiu afirmando que, infelizmente, não conquistou todos os títulos que gostaria. “Obviamente que você fica pensando sobre uma coisa ou outra, que você poderia ter, mas faz parte do futebol, nem sempre você vai conseguir todos os títulos. Mas até aqui eu tô muito contente com tudo e super orgulhoso”, encerrou.

Chegada de Mavie

Neymar abandonou a vida de balada e curtição. É o que garantiu o próprio jogador no mês passado durante um evento de poker. Vídeos do jogador de futebol conversando com amigos viralizaram na web. Nas gravações, ele afirma que está “aposentado” ao recusar um convite para sair.

Durante um bate-papo com Fausto Carvalho, o Jorginho, o atleta fala sobre Mavie, sua filha com Bruna Biancardi, que completou um ano em outubro: “Minha filha é demais”, elogiou.

Em seguida, o influenciador afirmou que Neymar estava “apaixonadasso” pela menina, e ele concordou: “Mano, esquece, minha filha me mudou demais. Posso falar para tu, é a melhor coisa do mundo. Você vai vê o serzinho crescer e quando você vê, a sua cara, p*ta que pariu, é bom demais”, definiu Neymar.