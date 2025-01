NuCel: operadora de celular do Nubank começa a ser liberada para clientes

A operadora de celular do Nubank começou a ser liberada para os clientes da fintech nesta segunda-feira (20), após a conclusão dos testes iniciais do serviço. Anunciado em outubro do ano passado, o NuCel estava disponível somente para um grupo seleto de usuários.

Seguindo o modelo Mobile Virtual Network Operator (MVNO), o serviço de telefonia móvel do banco digital utiliza a rede da Claro e oferece cobertura em 93% do território nacional com 5G de alta performance, de acordo com a empresa. Há opções de planos com mensalidades custando a partir de R$ 45.

Em todas as opções há pacote de voz ilimitado, fornecendo ligações locais e interurbanas para telefones móveis e fixos de todas as operadoras, SMS ilimitado e WhatsApp sem descontar da franquia, incluindo chamadas de áudio e vídeo. O acesso ao app do Nubank também não gasta seu plano de dados.

Outro benefício do NuCel é a caixinha exclusiva com rendimento de 120% do CDI para até R$ 10 mil. Clientes Nubank+ e Ultravioleta possuem direito a pacote de dados extra para usar caso tenham consumido toda a franquia contratada antes da renovação da assinatura mensal.

Planos NuCel e como contratar

Há três opções de planos da operadora de celular do Nubank disponíveis na estreia do serviço, com o valor da assinatura variando conforme a franquia de dados escolhida:

15 GB: R$ 45 mensais

R$ 45 mensais 20 GB: R$ 55 mensais

R$ 55 mensais 35 GB: R$ 75 mensais

É necessário ser cliente do banco digital para efetuar a assinatura, o que pode ser feito no app da fintech, na aba do NuCel, caracterizada pelo ícone de celular, com pagamentos via cartão de crédito do Nubank. Os planos não possuem fidelidade, segundo a instituição financeira.

Os pacotes do NuCel estão sendo liberados primeiro para os correntistas que manifestaram interesse em se tornarem usuários do serviço, efetuando o cadastro na lista de espera, e que possuem um celular com eSIM. O banco informou que a disponibilização para toda a base de clientes acontecerá de forma gradual.