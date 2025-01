Os 10 maiores fornecedores de software no Brasil

Os 10 maiores fornecedores de software para apostas esportivas no Brasil

Descubra um mercado em expansão: as apostas esportivas no Brasil estão ganhando terreno rapidamente e abrindo portas para operadores visionários. Recentemente legalizado, o mercado brasileiro de apostas esportivas atrai um número crescente de empreendedores interessados em estabelecer suas operações. Mas espera aí: para navegar com sucesso neste campo dinâmico, escolher o parceiro certo é muito importante, garantindo uma trajetória eficaz e produtiva.

Neste guia, apresentamos os dez melhores fornecedores de software para casas de apostas esportivas licenciadas no Brasil, ideais para quem busca soluções confiáveis e de alta performance que se destaquem no mercado. Além disso, exploramos os critérios essenciais para selecionar o fornecedor mais adequado, assegurando que suas necessidades sejam plenamente atendidas.

Critérios para escolher um fornecedor de software para casas de apostas esportivas no Brasil

Para lançar uma casa de apostas esportivas no Brasil, a escolha do fornecedor de tecnologia é uma etapa fundamental. Há diversos aspectos que você deve considerar, mas precisamos focar em alguns:

Localização e Experiência de Mercado

Opte por um fornecedor que entenda profundamente o cenário de apostas no Brasil, incluindo regulamentações e tendências dos apostadores. É essencial que sua casa de apostas ofereça os esportes mais famosos como futebol, basquete e vôlei, abrangendo eventos como o Campeonato Brasileiro e a Copa América. A adequação ao público local também deve refletir no design e na usabilidade da plataforma.

Principais Características do Software

Deve ser possível explorar um universo de mercados e esportes com o software, que deve garantir não só variedade, mas também envolvimento total. Com recursos exclusivos como o Construtor de Apostas, streaming ao vivo e acompanhamento em tempo real das partidas, a ideia é oferecer uma experiência de aposta única e sob medida. Além disso, a plataforma precisa facilitar a navegação e fornecer ferramentas essenciais tanto para quem está começando quanto para os apostadores mais exigentes.

Escalabilidade

Com um cenário de milhões de apostadores apaixonados por esportes, é essencial que a plataforma de sua casa de apostas gerencie com eficiência picos de acesso. Imagine centenas de milhares de fãs acessando simultaneamente: sua plataforma precisa oferecer estabilidade e rapidez, processando comandos instantaneamente, sem deixar seu público na mão.

UI/UX

Crie uma plataforma que entende o que os apostadores brasileiros procuram: uma navegação simples e intuitiva, com design atraente e respostas rápidas. A interface deve ser desenvolvida para encantar, proporcionando uma experiência visual limpa e eficaz, sem complicação ou atrasos, melhorando cada passo da jornada de apostas.

Diversidade de Apostas

Nossa plataforma se destaca pela rica seleção de eventos esportivos, garantindo que você sempre tenha uma nova oportunidade de aposta, seja em pré-jogo ou ao vivo. Com eventos de variados esportes, é necessário oferecer escolhas empolgantes e diversificadas que atendem a todos os gostos, mantendo o cliente sempre envolvido e interessado.

Ao focar nesses aspectos, os operadores podem estabelecer uma casa de apostas no Brasil que atenda às demandas do mercado e construa uma base de jogadores fiel.

Experiência no Brasil Recursos Escalabilidade UI/UX Diversidade de Apostas Upgaming 4.5 5 5 5 5 Altenar 4.5 4.8 4.7 4.8 4.6 Digitain 4.5 4.3 4.5 4.7 5 Sportingtech 4.4 4.9 4.7 4.5 4.6 Sportradar 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5 Everymatrix 4.9 4.3 4.3 4.2 4.8 Softswiss 4.9 4.3 4.5 4 4.6 Betconstruct 4.7 4 3.9 3.8 5 Delasport 4.2 4.3 4.4 4.5 4.4 Betby 4.6 4.1 4 3.7 4.9

Lista dos 10 Principais Provedores de Software de Apostas Esportivas Licenciados no Brasil

1. Upgaming

A Upgaming é uma fornecedora de soluções de iGaming que se destaca pelo seu software de apostas esportivas, que é totalmente licenciado para o mercado brasileiro. A empresa possui mais de 5 anos de experiência e um profundo conhecimento do mercado de apostas esportivas do Brasil.

A solução da Upgaming foi integrada por vários operadores que buscavam uma solução de alto nível. Segundo notícias, o índice de fidelidade dos clientes e as taxas de retenção dos operadores que integraram essa solução da Upgaming dobraram ou aumentaram exponencialmente. Esta performance é um testemunho do posicionamento da Upgaming como líder no fornecimento de software de apostas esportivas no Brasil.

Além disso, a Upgaming lidera o ranking devido à sua capacidade de oferecer acesso exclusivo a mais de 112.000 eventos ao vivo e 96.000 pré-jogo mensais, abrangendo mais de 5.200 mercados e 140 modalidades esportivas, destacando-se no futebol e basquete brasileiros e em competições de toda a América Latina.

Esta abrangência e exclusividade permitem que os operadores se destaquem no mercado brasileiro, que é altamente competitivo, sendo este um fator crucial para fomentar a lealdade e a retenção de clientes.

Destaques do Serviço : Gestão de riscos avançada em apostas esportivas e Inteligência Artificial Anti-Fraude, transmissões ao vivo e rastreadores de partidas, Esports e esportes virtuais, relatórios e análises em tempo real, fornecedores líderes de dados e odds, Construtor de Apostas, Compatibilidade multi-dispositivo.

Vantagem local : Compreensão profunda da cultura esportiva brasileira e do comportamento do consumidor, visão latino-americana das apostas esportivas (interface personalizada para usuários do Brasil e da América Latina), grande enfoque nos esportes e ligas locais populares (Série A Brasileira, Campeonato Roraimense, Copa América).

2. BetConstruct

Um líder no mercado brasileiro de apostas esportivas, a BetConstruct é sinônimo de inovação e qualidade superior. Com soluções que oferecem flexibilidade e uma extensa variedade de eventos ao vivo e pré-jogo, ela dá aquele empurrãozinho para você se destacar entre a concorrência.

As soluções em apostas esportivas se destacam com uma cobertura impressionante de 70.000 partidas ao vivo e 140.000 eventos pré-jogo por mês, abrangendo mais de 120 modalidades esportivas e suportando múltiplos idiomas. Essa versatilidade faz da BetConstruct a escolha ideal para impulsionar o mercado de apostas esportivas no Brasil.

Destaques do Serviço : Mais de 120 esportes, ferramentas de Gestão de Risco, Super apostas, Construtor de Apostas, Apostas via SMS, BetPrompt.

Vantagem local : Ofertas específicas para a região da América Latina

3. Betby

No mercado brasileiro, a Betby se destaca como líder em soluções de software para apostas esportivas, impulsionando a inovação com tecnologia de inteligência artificial. Sua oferta abrange desde esportes eletrônicos a esportes virtuais e tradicionais, com um portfólio que inclui mais de 125 modalidades. Além disso, disponibiliza mais de 3.000 mercados de apostas e organiza acima de 210.000 eventos mensais, tanto ao vivo quanto pré-jogo.

A Betby é renomada pela excelência das suas fontes de dados, provenientes dos mais prestigiados fornecedores do mercado, e por um conjunto variado de ferramentas de marketing integradas ao seu Back Office, realçando a eficácia de suas operações.

Destaques do Serviço : Transmissões ao vivo, Rastreador de partidas, Centro de estatísticas, Impulso de odds, design interativo e personalizável, mais de 30 idiomas disponíveis.

Vantagem local : Plataformas adaptáveis otimizadas para o dinâmico mercado de apostas do Brasil.

4. Altenar

No Brasil, a Altenar se estabelece como um fornecedor confiável de softwares para casas de apostas, trazendo uma plataforma gerenciada que se adapta perfeitamente aos sistemas já existentes. Com características de destaque como cobertura ao vivo de eventos, Construtor de Apostas, Especiais de Jogador, mercados de resposta rápida e transmissões ao vivo – tudo é fundamentado em fontes de dados confiáveis.

As soluções da Altenar permitem uma personalização detalhada de conteúdo, odds e limites, além de promoverem a interação do usuário com ferramentas promocionais avançadas e um sistema de bônus, oferecendo uma gestão completa para os operadores.

Destaques do Serviço : Construtor de Apostas, Transmissão ao Vivo, Especiais do Jogador, sistemas de marketing e bônus integrados, fontes de dados premium, Gestão de Riscos.

Vantagem local : Plataforma de alto desempenho projetada para atender à crescente demanda no Brasil.

5. Digitain

A Digitain se destaca no setor de apostas esportivas com sua plataforma abrangente, que suporta mais de 100 modalidades esportivas e atende a 3.000 mercados diferentes. A funcionalidade de monitoramento em tempo real de partidas e estatísticas detalhadas de mais de vinte esportes, juntamente com informações de competições em 154 países, faz dela uma escolha robusta para entusiastas de apostas. A empresa é reconhecida por seu sistema unificado que simplifica as operações de apostas e garante a satisfação contínua dos usuários.

Destaques do Serviço : Ferramentas impulsionadas por IA, esportes virtuais e plataformas otimizadas para dispositivos móveis.

Vantagem local : Excelente cobertura do mercado de futebol, atendendo ao esporte mais popular do Brasil. No entanto, o layout da plataforma é o mesmo tanto para a América Latina quanto para a Europa.

6. Sportingtech

Com uma forte presença no mercado da América Latina, a Sportingtech combina inovação com um conhecimento regional extenso. A empresa é reconhecida por sua expertise no cenário brasileiro de apostas esportivas, posicionando-se como um dos líderes no Brasil.

A plataforma de apostas da Sportingtech abrange mais de 100 esportes, com acesso a mais de 1.300 mercados. Além de esportes tradicionais, a empresa se destaca pela inclusão de esportes eletrônicos e virtuais. Suas ferramentas avançadas simplificam tanto o processo de apostas para o usuário quanto a administração para os operadores.

Destaques do Serviço : Construtor de Apostas, Assistente de Apostas, Fastbet, Apostas e Eventos Populares, ferramentas avançadas de relatórios e soluções de CRM.

Vantagem local : Inclui as ligas de futebol locais (Série A do Brasileirão) e equipes.

7. Delasport

A Delasport também é um destaque no setor e justifica sua posição entre os dez melhores provedores de software de apostas esportivas no Brasil. Com uma oferta impressionante de mais de 100.000 eventos pré-jogo e 70.000 ao vivo mensalmente, além de 3.000 mercados de apostas e 125 modalidades esportivas, incluindo eSports, a empresa demonstra sua capacidade de liderança e inovação. Além disso, foi pioneira ao ser uma das primeiras a receber a certificação GLI no novo mercado brasileiro de apostas esportivas, consolidando uma reputação de excelência.

A empresa figura entre as principais listas de fornecedores de software para apostas esportivas no Brasil por várias razões, mas gostaríamos de destacar as principais. Esse reconhecimento vem não só da robustez do seu software, mas também de funcionalidades distintas que enriquecem a experiência do usuário. Destacam-se o jackpot SuperPot, o construtor de eventos Event Builder e a função de aposta rápida, que são apenas alguns dos atrativos do seu software. A funcionalidade iFrame sportsbook Plug & Play facilita a integração rápida do software com diferentes plataformas, otimizando o processo para os operadores.

Destaques do Serviço : Gerenciamento de risco, ampla gama de mercados de apostas, SuperPot, construtor de eventos Event Builder, Plataforma iFrame Plug & Play, interface centrada no jogador.

Vantagem local : Cobertura de esportes populares no Brasil, como futebol e vôlei. Os jogadores podem personalizar a tela inicial por conta própria.

8. Sportradar

Conhecida por inovar no segmento de apostas esportivas, a Sportradar se destaca por usar soluções que utilizam dados em tempo real para maximizar a eficiência de suas operações. Entre as opções oferecidas, destacam-se o software ORAKO, que facilita a integração com sistemas existentes, e o SEVEN, uma solução pronta que engloba todas as necessidades de uma casa de apostas.

A empresa adapta sua interface e conteúdos às exigências locais, disponibilizando um leque extenso de eventos, que inclui mais de 900 mil confrontos ao vivo e pré-jogo anualmente, abrangendo mais de 90 modalidades esportivas, com muito conteúdo para atender a todos os seus clientes.

Destaques do Serviço : Fornecimento abrangente de odds, gestão de riscos, motores de liquidação e relatórios, construtor de apostas, rastreador de partidas.

Vantagem local : Parcerias com ligas e equipes brasileiras ampliam suas ofertas, com mais de uma década de experiência no Brasil.

9. EveryMatrix

A EveryMatrix consolidou sua posição entre os principais fornecedores de software para casas de apostas licenciadas no Brasil. Seu sistema OddsMatrix é reconhecido por oferecer soluções tecnológicas avançadas e recursos de alta qualidade, atendendo às demandas do mercado desde seu lançamento em 2009, e sua total renovação em 2019 assegura sua posição de destaque por mais de uma década e meia.

Com uma oferta extensa de mais de 100 modalidades esportivas, além de 650 tipos de apostas e mais de 170 mil eventos transmitidos ao vivo mensalmente, a OddsMatrix se destaca também pelo suporte a múltiplas demandas do setor, incluindo personalização adaptável do sistema, criação de apostas para maximizar lucros e promoções de bônus diversificadas.

Destaques do Serviço : Ampla cobertura esportiva, UI/UX personalizada e capacidades omnicanal.

Vantagem local : Suporta opções de pagamento locais (PIX) e conformidade com as regulamentações brasileiras.

10. Softswiss

A Softswiss figura como um dos principais provedores de software para apostas esportivas no Brasil, destacando-se no cenário latino-americano desde 2022, quando foi premiada com o prêmio de Estrela em Ascensão no SBC Awards Latinoamérica.

O software de apostas esportivas da Softswiss conta com várias funcionalidades: o sistema gerencia aproximadamente 100 mil eventos ao vivo mensalmente, abrange mais de dois mil mercados e cobre uma ampla variedade de modalidades esportivas, incluindo os crescentes esportes eletrônicos.

Destaques do Serviço: Gerenciamento de riscos, Gamificação, Rastreador de partidas.

Vantagem local: Recebeu o prêmio “Estrela em Ascensão em Apostas Esportivas” pelo SBC Latinoamérica 2022; está totalmente em conformidade com as regulamentações brasileiras.

Conclusão

Em um cenário onde o mercado brasileiro de apostas esportivas está em constante crescimento, investidores e fornecedores encontram um terreno fértil de oportunidades únicas. Destacando-se em meio à concorrência, os dez melhores fornecedores de softwares para apostas esportivas trazem recursos inigualáveis que satisfazem a vibrante comunidade de apostadores do Brasil. Se o seu foco está na tecnologia de última geração, na expertise do mercado local ou num portfólio completo de apostas, você encontrará o que precisa para prosperar nessa jornada.

Com essas informações, você está pronto para iniciar sua jornada no mercado de apostas do Brasil. Esperamos que nossa avaliação tenha sido útil para você escolher o parceiro certo para maximizar seu sucesso!

Perguntas Frequentes

O que eu devo considerar para escolher um fornecedor de software para a minha casa de apostas no Brasil?

Priorize fornecedores que tenham um profundo conhecimento local, estejam em conformidade com as regulamentações vigentes, apresentem uma variedade de opções de apostas, métodos de pagamento adaptados ao contexto brasileiro e interfaces que proporcionem facilidade e adaptabilidade aos usuários brasileiros.

Por que esse conhecimento local é tão importante assim para o Brasil?

A experiência local garante o conhecimento das peculiaridades culturais, regulatórias e das preferências dos jogadores brasileiros.

A conformidade regulatória afeta faz diferença para as operações de casas de apostas no Brasil?

Cumprir as exigências de licenciamento e tributação do Brasil é essencial para operar legalmente, evitar penalidades e construir confiança com os jogadores. É um mercado rigorosamente regulado, sendo necessário disponibilizar software de apostas com certificação válida (como a certificação GLI ou outros certificados aceitos no Brasil), além da obtenção de uma licença de jogos no Brasil.

Quais são as principais características em um software de apostas esportivas?

Um software de apostas eficiente deve oferecer eventos ao vivo e pré-jogo, vários esportes e mercados de apostas com odds atraentes. Para o mercado brasileiro, é importante que o software também inclua competições locais.

Quais métodos de pagamento são essenciais para o mercado de apostas esportivas no Brasil?

No Brasil, o PIX é o método de pagamento mais prático e popular entre os apostadores, proporcionando transações rápidas e seguras. Sua presença é fundamental em qualquer plataforma de apostas esportivas que deseje conquistar e manter uma base de clientes fiel.