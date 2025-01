Oscar 2025: veja lista completa de indicados

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os indicados ao Oscar 2025 nesta quinta-feira (23). Entre os destaques, estão o brasileiro Ainda Estou Aqui, com três nomeações (incluindo Fernanda Torres como Melhor Atriz), e Emilia Pérez e The Brutalist, que levantaram polêmicas sobre o uso de IA no audiovisual.

Para facilitar a maratona, veja a lista completa de indicados.

Todos os indicados ao Oscar 2025

Vamos às indicações, na ordem do anúncio da Academia:

Melhor Ator Coadjuvante

Yura Borisov (de Anora)

Kieran Culkin (de A Real Man)

Edward Norton (de Um Completo Desconhecido)

Guy Pearce (de The Brutalist)

Jeremy Strong (de O Aprendiz)

Melhor Figurino

Um Completo Desconhecido

Conclave

Gladiador II

Nosferatu

Wicked

Melhor Cabelo e Maquiagem

Um Homem Diferente

Emilia Pérez

Nosferatu

A Substância

Wicked

Melhor Trilha Sonora Original

O Brutalista

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Robô Selvagem

Melhor Curta-Metragem em Live-Action

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent