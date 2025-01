Pablo Marçal anuncia candidatura à Presidência em 2026 pelo PRTB

O empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) anunciou o que todos no mundo político já sabiam: ele pretende disputar a Presidência da República nas eleições de 2026.

O comunicado foi divulgado à imprensa por meio de nota da assessoria de Marçal.

“Serei candidato a presidente pelo PRTB em 2026. O empreendedorismo é a chave para libertar o nosso povo e fomentar o desenvolvimento econômico”, afirmou o influenciador, que foi terceiro colocado na disputa pela prefeitura de São Paulo, em outubro do ano passado.

Ainda de acordo com a assessoria de Marçal, a ideia é que o PRTB mude de nome e passe a se chamar “Brasileiro”.

Obstáculos na Justiça Eleitoral

Para alcançar o objetivo de disputar a sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026 – o petista poderá se candidatar à reeleição –, Marçal precisará superar alguns obstáculos na Justiça Eleitoral.

Ele é alvo de algumas ações que, ao fim e ao cabo, podem resultar em uma eventual inelegibilidade.

Marçal terá de responder por “cortes” de vídeos divulgados nas redes sociais e supostas irregularidades em captação de recursos, venda de apoio e até por sua participação no ato de 7 de setembro do ano passado. O empresário nega qualquer violação à lei eleitoral.

Um dos processos que mirava Marçal, que tratava de supostas ilegalidades em descontos oferecidos em cursos do empresário, já foi arquivado. Há, no entanto, outras ações em andamento e pendentes de análise na Justiça Eleitoral.

Na reta final do primeiro turno das eleições municipais, Marçal divulgou um laudo médico falso envolvendo o então candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), associando o adversário ao consumo de drogas. O influenciador foi indiciado pela Polícia Federal (PF) pelo episódio.

Eleição em São Paulo

No primeiro turno da eleição em São Paulo, em outubro de 2024, Marçal foi o terceiro colocado, com 28,14% dos votos válidos (mais de 1,7 milhão de votos). Ele ficou atrás de Ricardo Nunes, do MDB (29,48%), e Guilherme Boulos, do PSOL (29,07%). No segundo turno, Nunes foi eleito com mais de 59% dos votos válidos.

Expedição nas alturas

Nascido em Goiânia (GO), no dia 18 de abril de 1987, Pablo Henrique Costa Marçal ganhou projeção nacional, catapultado pela força das redes sociais, vendendo cursos de desenvolvimento pessoal – atuando como “coach”.

Marçal se tornou ainda mais conhecido em 2022, quando foi protagonista de uma “expedição” ao Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira (SP) – mais de 2,4 mil metros acima do nível do mar –, que terminou com o socorro do Corpo de Bombeiros devido ao risco às mais de 30 pessoas que participavam da trilha. Todos foram resgatados.

Pré-candidato a presidente em 2022

Em 2022, o empresário lançou sua pré-candidatura à Presidência da República pelo PROS e chegou a ter seu nome testado em pesquisas de intenção de voto, surpreendendo analistas, candidatos e partidos políticos.

Divergências internas envolvendo dirigentes do PROS, no entanto, fizeram naufragar a tentativa de Marçal de concorrer ao Planalto. A legenda decidiu apoiar a candidatura de Lula e, contrariando o próprio partido, o coach declarou que votaria no então presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

Ainda em 2022, após ter a candidatura barrada à Presidência, Pablo Marçal partiu para o “plano B” e tentou disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, pelo estado de São Paulo. Ele obteve 243 mil votos, terminando entre os 20 mais bem colocados. Venceu, mas não levou.

No dia 30 de outubro de 2022, Marçal teve a candidatura impugnada pelo então ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Ricardo Lewandowski (hoje ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula).

No mês anterior, Marçal já havia tido seu pedido de registro de candidatura rejeitado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) devido à falta de documentos, mas pôde concorrer sub júdice. A decisão final do TSE, no entanto, sepultou, mais uma vez, o sonho do coach de ser eleito para um cargo político.

Nas eleições de 2022, Marçal declarou ter um patrimônio de R$ 16,9 milhões. Posteriormente, o valor foi atualizado para R$ 96,2 milhões.

Acusações

O nome de Pablo Marçal também esteve envolvido em acusações e investigações.

Em 2010, o empresário foi apontado como suposto participante de um grupo que teria desviado dinheiro de bancos em meados de 2005 – na época, ele tinha 18 anos.

O grupo criava sites falsos de instituições financeiras, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, e mandava e-mails acusando pessoas, falsamente, de inadimplência. Os criminosos roubavam dados e informações das vítimas e, ainda, “infectavam” computadores e dispositivos digitais com programas conhecidos como “cavalos de Troia”.

Marçal reconheceu que chegou a colaborar com o grupo, mas sempre garantiu não ter conhecimento de qualquer ilegalidade praticada. Ele foi condenado, mas teve a pena extinta em 2018, por prescrição retroativa.

Em 2023, Marçal foi alvo de uma operação da PF que apurava crimes eleitorais e de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e apropriação indébita de recursos.

Na ocasião, o influenciador afirmou que “nenhum ilícito foi praticado e nenhum centavo de dinheiro público foi utilizado nas campanhas eleitorais”. Segundo ele, as despesas de sua pré-campanha foram pagas com recursos próprios ou por doações. O empresário, à época, se disse alvo de “perseguição política”.