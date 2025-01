Padrasto é assassinado por discordar de namoro da enteada de 13 anos

Policiais civis da Delegacia Municipal de Santo Antônio do Descoberto (GO) apreenderam, na tarde dessa terça-feira (28/1), em Águas Lindas (GO), um adolescente de 17 anos e prenderam o pai dele. Os dois eram investigados pelo assassinato brutal de um homem, em novembro último.

A vítima foi morta com pancadas na cabeça e facadas depois de se posicionar contra o namoro da enteada de 13 anos. O homicídio teria sido cometido pelo adolescente com ajuda do pai, que cumpre pena em regime aberto por violência doméstica.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) não divulgou os nomes dos envolvidos no crime, que tinham fugido para Águas Lindas após o homicídio, cometido no bairro Parque Estrela Dalva XI, em Santo Antônio do Descoberto.

Em depoimento à polícia, o adolescente confessou a ação e afirmou: “Ele [a vítima] estava me ameaçando e não aceitava nosso relacionamento [do jovem com a enteada do homem assassinado]”.

Ainda segundo a PCGO, o assassinato foi cometido após uma série de discussões entre os envolvidos. As brigas chegaram ao estopim durante uma briga de bar e terminaram na casa da vítima, onde ela acabou morta.

A dupla agora aguarda decisão da Justiça para saber se continuará detida.