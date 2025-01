Padrasto é preso suspeito de matar família com arroz envenenado

Francisco de Assis Pereira da Costa, de 53 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (8/1) sob suspeita de envenenar a própria família em Parnaíba, no litoral do Piauí. Ao todo, quatro pessoas morreram, incluindo duas crianças.

A polícia está investigando o crime como homicídio, ainda buscando entender a motivação e quem foi o responsável por colocar o veneno no arroz.

O envenenamento ocorreu após a família consumir um baião de dois, tradicional prato nordestino de arroz com feijão, preparado no dia 31 de dezembro. Nove pessoas — incluindo o principal suspeito — ingeriram a comida envenenada com terbufós, um inseticida tóxico similar ao chumbinho.

Entre as vítimas estão Manoel Leandro da Silva, de 18 anos, e seus sobrinhos Igno Davi, de 1 ano e 8 meses, e Lauane da Silva, de 3 anos. A mãe das crianças, Francisca Maria da Silva, de 32 anos, também não resistiu. Francisco de Assis Pereira da Costa era companheiro dela.