Palácio Rio Branco vai passar por reforma nos próximos dias, anuncia Governo

Inaugurado em 1949 e símbolo importante da história do Acre, o Palácio Rio Branco passará por reforma nos próximos dias. A informação foi confirmada pela Secretaria de Obras Públicas do Estado (Seop), com exclusividade ao ContilNet.

O governador Gladson Cameli deve assinar a ordem de serviço até o início do próximo mês, conforme apurado pela reportagem do ContilNet. O valor a ser investido é de R$ 2.370.014,16 e a obra deve durar pelo menos 8 meses.

Parte das janelas e portas do palácio está deteriorada, o que justifica a necessidade da reforma.

Atualmente, o prédio funciona como gabinete do governador, além de abrigar um museu com diversas informações sobre a história do Estado.

História e curiosidades

O Palácio Rio Branco, projetado pelo arquiteto Massler, levou 20 anos para ser construído. As obras começaram em 1929, durante a gestão de Hugo Carneiro, e foram concluídas em 1949, sob a administração de Guiomard Santos.

Em 1999, quando Jorge Viana assumiu o governo, o prédio estava em condições insalubres, com árvores crescendo pelas paredes e infiltrações. Nesse mesmo ano, o então governador iniciou um processo de revitalização, que durou três anos.

Em 2002, o edifício foi reinaugurado e passou a funcionar também como museu aberto à população.