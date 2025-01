Péricles, Dilsinho e mais: os destaques musicais da semana

“Com a chegada do novo ano, nada melhor do que renovar a playlist! O Metrópoles selecionou os destaques musicais da semana para começar 2025 com o pé direito e ao som de grandes lançamentos.

O pagode trouxe novidades com Dilsinho e Péricles, que lançaram novos volumes de projetos audiovisuais. O pop ganhou força com Lary, enquanto o rap foi representado por Marcelo Tofani. Já o sertanejo brilhou com Lauana Prado e Yasmin Santos, entre outros sucessos que prometem embalar o início do ano.”

Lauana Prado

A goiana divulgou a música Saudade Burra, que conta com a cantora Simone Mendes. A faixa faz parte dos lançamentos do audiovisual Lauana Prado Transcende – Ao Vivo no Ibirapuera, gravado em São Paulo.

O refrão da canção traz uma letra provocativa que apresenta essa “saudade burra”, contando a história de um término que, um dia, causou sofrimento. Após se reerguer, provoca: “Se imaginar as camas que eu caí, ‘cê’ cai pra trás”.

“Saudade Burra é uma daquelas músicas que tocam fundo no coração e conta uma história que todo mundo já viveu. Ter a Simone comigo é muito especial, porque ela traz uma força única. Espero que o público se conecte com essa parceria e sinta a intensidade dessa saudade junto com a gente”, comemora.

Divulgação

Péricles

Dando continuidade ao lançamento do Pagode do Pericão, gravado ao vivo em Brasília, o cantor publicou a parte 2 do projeto. Com 11 faixas e participações dos cantores Ferrugem, Xanddy Harmonia e da dupla Israel & Rodolffo, o destaque fica para a faixa Inigualável Paixão, sucesso do grupo Pirraça na década de 90.

“Essa nossa roda de samba chamada Pagode do Pericão é uma festa onde celebramos e relembramos diversos hits do passado. Essa nostalgia cativa o público e transforma nosso evento em algo muito especial, com participações de grandes nomes e talentos da nossa música. Um projeto para guardar na memória e no coração”, fala Péricles.

Pagode do Pericão – Ao Vivo em Brasília, apresenta releituras de canções do samba e do pagode que fizeram sucesso entre os anos 80 e 2000. Agepê, grupo Molejo, Jovelina Pérola Negra, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, grupo Exaltasamba, Jorge Aragão, Almir Guineto, grupo Pirraça e Xande de Pilares são os nomes regravados nesta segunda etapa.

Vitor Jr.

O pagodeiro publicou a segunda parte do projeto Pagode do Diferentão, gravado em novembro, na Barra da Tijuca (RJ). O destaque do compilado é A Partir de Amanhã, que receberá clipe oficial, no YouTube de Dilsinho, na manhã desta sexta-feira (10/1).

“Queria começar o ano daquele jeito que a gente adora. E tem maneira melhor do que com muita música? Espero de coração que todos gostem muito dessas canções que separamos para esse primeiro lançamento e bora para mais um ano de sucesso”, declarou.

Desta vez, o artista também traz algumas releituras de grandes sucessos nacionais, como Baby Me Atende (feat. com Matheus Fernandes em 2021); Passada de Mão (2024, ao lado de Ana Castela); e Solteiro Forçado (canção da Boiadeira, lançada em 2023), que faz parte de um medley com 12 horas (de 2018, feat. com Marília Mendonça). Além delas, constam no compilado a inédita Bêbado Solitário e a faixa foco.

Dani Valverde

Yasmin Santos

A cantora apresentou o Vol. 03 do seu DVD Eu, Yasmin Santos, que inclui três faixas inéditas, intituladas Colabora Comigo, Tenho Medo, ao lado de Gabi & Rapha, e um pot-pourri de Deus Me Livre, Cada Volta é um Recomeço e Por Um Minuto.

“Esse é um projeto muito importante para mim, que mostra a minha identidade e minhas raízes musicais, onde tudo começou e como eu evoluí nesse processo. É gratificante ver a minha essência sendo transmitida e os frutos sendo colhidos. A minha paixão é a música”, compartilha Yasmin Santos.

Foto: Instagram/Reprodução

Lary

Gravado na Praia de Itacoatiara, em Niterói, a cantora publicou a primeira parte do projeto Com Calor, Lary, que conta com cinco faixas.

O lançamento contra com participações especiais de 3030 e Feyjão. Entre os destaques, estão uma versão de Andei Só, do Natiruts, e a faixa Toda Semana com participação do 3030.

Divulgação

Marcelo Tofani

Ao lado de Djonga, o cantor lançou a canção Raro Mas Sempre Acontece, que transita entre memórias não resolvidas e os encontros inesperados que insistem em mudar o rumo da vida. Esse é o segundo single do próximo álbum de Tofani, que será publicado neste ano.

Com versos que evocam sentimentos antigos e cenários familiares, a faixa captura a essência dos desencontros e do inevitável, revelando o quanto algumas histórias, mesmo quando raras, se repetem.

“É uma música muito para cima, muito verão, tem uma pegada anos 2000, música brasileira anos 2000, sabe, Skank, Tribalistas”, afirma Tofani sobre a faixa. Ele assina a composição ao lado de Djonga.

Divulgação

Ney Matogrosso e Hecto

O cantor Ney Matogrosso lançou o álbum Canções Para Um Novo Mundo, em conjunto com o duo Hecto (formado pelo cantor Guilherme Gê e o guitarrista Marcelo Nader). O projeto conta com nove faixas, sendo seis delas inéditas.

“A decisão de gravar um álbum com a Hecto se deu pelo repertório, que eu gostei muito. As letras são muito contundentes, o que me chamou a atenção”, destacou Ney Matogrosso.

A novidade conta com as participações especiais de Frejat, Ana Cañas e Will Calhoun, baterista da banda de rock americana Living Colour.

Reprodução

Nina Camillo

A cantora divulgou Nascente, primeiro EP da carreira, nas plataformas musicais. Com seis faixas autorais que se conectam entre si, a novidade explora temas pessoais e íntimos de Nina Camillo.

O EP mistura ritmos como neo soul, jazz e elementos orgânicos.

“Foi um processo de experimentação, de enfrentar meus medos e crescer com a música. Esse EP é um reflexo de quem eu sou agora, e também do que ainda estou aprendendo”, comentou Nina.

Pedro Maciel

Bruno César e Rodrigo

A dupla sertaneja lançou o single duplo “Seja Bem-Vindo: Clayton e Romário”. Com a participação de Clayton e Romário, Bruno César e Rodrigo aacabam misturando o sertanejo universitário com o sertanejo raiz no projeto.

A novidade traz uma parceria entre sertanejos na inédita O Nome Disso é Saudade e na regravação do single Os Corações Não São Iguais, do Roupa Nova, que ganha agora uma versão.

Reprodução

Gabriela Muniz

A cantora, sucesso no TikTok, lançou o novo single Prisão, em parceria com o cantor Galli. A música fala sobre a experiência de estar solteiro e a vontade de viver um relacionamento sério.

“Dizem que a vida oscila entre o desejo de ter e o tédio de possuir. Muitas vezes, em um relacionamento sério, você glamouriza a liberdade da vida de solteiro. Mas, ao experimentar essa liberdade, o primeiro sentimento pode ser a saudade da antiga ‘prisão’, com aquela sensação de ‘que saudades do meu ex’”, comentou a artista.