O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para parte do estado do Acre, na manhã desta terça-feira (7).Enquanto o alerta amarelo indica que as chuvas devem ficar entre 20 e 30 mm/h, ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h, o alerta laranja, que significa “perigo”, e indicam chuvas de até 100 mm/dia e ventos de 60 a 100 km/h.

Os municípios afetados são Assis Brasil, Sena Madureira, Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

Os municípios de Brasiléia, Xapuri, Rio Branco, Bujari, Epitaciolândia, Porto Acre, Capixaba, Senador Guiomard, Plácido de Castro e Acrelândia seguem com alerta amarelo. Os alertas, tanto amarelo quanto laranja são válidos até a manhã da quarta-feira (8).

Na capital do estado do Acre, Rio Branco, a previsão é de que as temperaturas fiquem entre 24ºC e 31ºC, já a umidade deverá anotar números entre 65% de mínima e 98% de máxima.

Além disso, não é aconselhado, em casos de grandes ventanias, ficar próximo às árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda também podem causar acidentes, e os aparelhos eletrônicos devem, preferencialmente, ficarem desligados.