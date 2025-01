Pitbulls soltos nas ruas do Tucumã aterrorizam moradores; “passeiam com o dono sem coleiras e sem focinheiras”

A tranquilidade do bairro Tucumã foi abalada pela presença de dois pitbulls que circulam soltos nas ruas, especialmente na Rua N6, onde vivem com seu dono. Na tarde deste domingo, (5), a situação se tornou ainda mais preocupante quando os cães foram vistos passeando com seu proprietário e outro cachorro. Todos os animas estavam sem coleira e sem focinheira.

Um morador, que preferiu não se identificar, relatou a experiência aterrorizante do avô, de quase 70 anos. “Ele teve que se esconder atrás de carros estacionados para se proteger de um possível ataque”, disse o neto.

O neto disse ao ContilNet que o avô chegou em casa visivelmente abalado e com a pressão alta. “Ele ficou apavorado ao ver os animais soltos, sem coleiras e sem focinheiras”, explicou o neto, que pediu para preservar sua identidade.

A frequência com que os pitbulls são vistos soltos tem gerado um clima de medo entre os moradores. O neto do morador enfatizou que essa não é a primeira vez que o dono dos cães os deixa andar livremente. “Isso acontece com frequência e é inaceitável. Pedimos ao prefeito Tião Bocalom que faça valer a lei que proíbe que animais perigosos andem soltos pelas ruas”, afirmou.

A preocupação dos moradores não é infundada. Reportagens sobre a agressividade dos pitbulls e casos de ataques, muitas vezes com consequências trágicas, têm sido frequentes na mídia. “Não entendo por que as autoridades não reagem. As pessoas estão com medo”, desabafou o neto, ressaltando a urgência de uma resposta das autoridades competentes.

Moradores do Tucumã estão se organizando para buscar soluções e aumentar a segurança na comunidade. “Queremos que a lei seja aplicada e que ações sejam tomadas para evitar que esses cães representem um risco para nós e nossas famílias”, disse uma moradora que também se mostrou preocupada com a situação.

Enquanto isso, a tensão continua a crescer no bairro, que clama por medidas efetivas que garantam a segurança de todos. A comunidade espera que as autoridades ajam rapidamente para resolver essa questão e devolver a paz às suas ruas.