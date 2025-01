Polícia abre inquérito para investigar “surubão do Arpoador”; vídeo

A 12ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro (Leblon) abriu, nessa sexta-feira (3/1), um procedimento para investigar uma orgia praticada por dezenas de homens no Arpoador, na Zona Sul da capital carioca, nas primeiras horas do ano.

O ato sexual coletivo teve início na noite de Réveillon (31/12) e seguiu até o dia clarear. As imagens mostram cenas de masturbação coletiva e outras práticas realizadas em plena área pública por um grupo de cerca de 30 homens.

Pela manhã, os homens foram filmados, e os vídeos acabaram viralizando nas redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados no primeiro dia de 2025.

Assista as imagens:

Nas redes sociais, a orgia do Ano-Novo está sendo chamada de “surubão do Arpoador”.