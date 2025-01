Polícia Militar apreende duas armas de fogo em menos de 12 horas em Rio Branco

Em menos de 12 horas, o Grupamento Tático do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu duas armas de fogo em diferentes bairros de Rio Branco. As ações demonstram a eficiência do patrulhamento ostensivo e preventivo realizado pela corporação.

Primeira apreensão: Na tarde desta quinta-feira (09), durante patrulhamento no bairro Belo Jardim I, na rua Beija-Flor, policiais avistaram um indivíduo colocando uma arma na cintura. Ao notar a presença da PM, o suspeito fugiu para um terreno próximo. Após rápida perseguição, os militares o abordaram e encontraram um revólver calibre .32 com o cano serrado, municiado, além de cinco munições do mesmo calibre, maconha e cocaína em sua posse. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA).

Segunda apreensão: No início da noite, no bairro Taquari, na Travessa do Sol, durante mais uma ronda ostensiva, policiais avistaram um suspeito que, ao perceber a viatura, fugiu para um matagal. Apesar do cerco tático, a abordagem não foi possível. No entanto, durante a varredura do local, os militares encontraram um revólver calibre .32 municiado, que havia sido descartado pelo suspeito durante a fuga. A arma foi entregue na delegacia da Cidade do Povo.

As apreensões reforçam a importância do trabalho contínuo da Polícia Militar na prevenção e combate à criminalidade em Rio Branco. A eficiência das ações demonstra o comprometimento da PMAC em garantir a segurança da população. As investigações sobre os casos seguem em andamento.