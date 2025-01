Polícia apreende menor suspeito de assalto em farmácia de município no interior do Acre

Uma operação conjunta das polícias militar e civil resultou na apreensão de um adolescente de 15 anos, suspeito de assaltar uma farmácia no centro de Sena Madureira, na noite da última quinta-feira (2).

O crime envolveu a rendição de uma funcionária do estabelecimento, de onde foram levados dois celulares e R$ 70 em dinheiro.

Na manhã desta sexta-feira (3), as forças de segurança localizaram o menor infrator, que estava em posse dos dois telefones celulares roubados.

Os aparelhos serão devolvidos ao proprietário. A polícia, no entanto, não informou o local exato da apreensão nem se o dinheiro subtraído foi recuperado.

De acordo com fontes policiais, a ação rápida foi resultado do trabalho integrado entre as equipes de investigação e patrulhamento, que uniram esforços para elucidar o caso em menos de 24 horas.