A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) apresentou os dados acerca da localização de pessoas desaparecidas em 2024, impulsionados pela instalação de uma força-tarefa no departamento de inteligência. A iniciativa começou no primeiro trimestre do ano, com o objetivo de monitorar dados e intensificar os esforços na resolução de casos de desaparecimento.

De acordo com a PCAC, em 2023 foram registrados 386 boletins de ocorrência relacionados a desaparecimentos, enquanto em 2024 o número foi de 377, representando uma redução de 2%. A força-tarefa possibilitou a localização de 215 pessoas em 2023 e de 288 no ano seguinte, o que elevou a taxa de efetividade de 56% para 76%, um aumento de 20%.

“O compromisso da instituição em intensificar os esforços para localizar pessoas desaparecidas e oferecer respostas às famílias é refletido nesses números. Em 2024, alcançamos uma taxa de efetividade de 76%, representando um aumento significativo em relação ao ano anterior”, destacou o diretor do Departamento de Inteligência, Nilton Boscaro.

Boscaro atribuiu os resultados à criação da força-tarefa, que aprimorou o monitoramento, análise de dados e estratégias de localização. Ele reforçou que o trabalho integrado com as delegacias competentes continuará sendo uma prioridade para esclarecer todos os casos.

Em relação ao total de desaparecimentos confirmados, a PCAC registrou 14 casos em 2023 e 38 em 2024. As diligências seguem em andamento para localizar outras pessoas e esclarecer os fatos.