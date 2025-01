Portaria do RS vai permitir que alunos passem de ano se reprovarem em até 4 matérias a partir de 2025

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) publicou uma portaria que promete alterar significativamente o modelo de avaliação nas escolas estaduais a partir do ano letivo de 2025. A nova medida prevê a possibilidade de alunos serem promovidos ao próximo ano escolar mesmo com até quatro reprovações em disciplinas, desde que se submetam a um programa de estudos complementares, conhecido como progressão parcial.

Como funciona a progressão parcial?

A progressão parcial permite que estudantes avancem mesmo com notas abaixo da média em áreas importantes. Por exemplo, se um aluno apresentar desempenho insuficiente em disciplinas como Língua Portuguesa e Literatura, ambas integrantes do eixo de Linguagens e suas Tecnologias, e também em Física e Química, ligadas às Ciências da Natureza, ele ainda assim poderá ser aprovado. No ano letivo seguinte, ele frequentará as aulas regulares do novo ano enquanto participa de estudos adicionais focados nos conteúdos que ficaram abaixo do esperado.