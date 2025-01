Posse: Progressistas emplaca prefeito, vice-prefeito e presidente da Câmara em Tarauacá

O prefeito Rodrigo Damasceno e a vice-prefeito Marilete Vitorino tomaram posse nesta quarta-feira (1), em Tarauacá, no interior do Acre.

Ambos são do Progressistas. Do mesmo partido, também foi empossado o presidente da Câmara Municipal, vereador Careca (PP).

Ao site Extra do Acre, Rodrigo disse que os 100 primeiros dias de sua gestão serão dedicados ao planejamento estratégico.

“Peço à população de Tarauacá que mantenha a tranquilidade neste momento de transição. Nosso Foco inicial será o planejamento, garantindo que as decisões tomadas estejam alinhadas às reais necessidades da cidade”, declarou Rodrigo em seu pronunciamento.

Marilete, que volta à Prefeitura na condição de vice, disse que terá a oportunidade de fazer uma gestão ainda mais eficiente.

“Quando eu entrei foi realmente com a vontade de mudar as coisas em Tarauacá, de fazer com que tudo fosse melhor. Agora, com o prefeito Rodrigo, que é uma pessoa super competente e inteligente, temos a oportunidade de fazer uma gestão ainda mais eficiente. A gente fica aqui pedindo a Deus que a nossa experiência nos traga mais sabedoria, para que Tarauacá realmente receba uma administração que faça todos felizes”, completou a gestora, que já foi prefeita de Tarauacá.