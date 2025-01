Uma nova ferramenta de transparência foi lançada na manha desta terça-feira (28), pela prefeitura de Rio Branco. A nova aquisição é um portal contendo todas as leis municipais para consulta pública.

O prefeito Tião Bocalom esteve presente no evento, e falou sobre o compromisso da gestão de manter a transparência em sua atuação como gestor da pasta.

“Com este portal de leis, o cidadão vai poder verificar toda e qualquer lei que já foi votada na Câmara, tudo que se transformou em lei desde quando o município foi criado. Então, desde 1962 nós teremos as leis todas no portal”, destaca ele. Além das leis, as alterações vigentes também constarão no portal.

A ação foi um dos compromissos assumidos pelo prefeito no plano de governo de sua gestão. O custo para o serviço foi de aproximadamente R$80 mil, com custo de manutenção próximo aos R$24 mil anualmente.

O site em questão pode ser acessado pelo link leismunicipais.com.br identificando o município de Rio Branco e o estado do Acre na interface do site. Com o número e ano da lei em mãos já é possível acessar a documentação com todas as informações acerca da lei, incluindo suas possíveis alterações.

“A gente iniciou esse processo ano passado e estamos agora lançando porque foi concluído toda a digitalização desses documentos. E a um custo bem pequeno, foi tudo feito pela nossa equipe”, destacou.

O prefeito enfatizou ainda a digitalização dos documentos que foram manuscritos e eram de difícil acesso.