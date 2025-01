Prefeitura no Acre abre processo seletivo com salário que chegam a R$ 6 mil; veja edital

A Prefeitura de Epitaciolândia, localizada no Estado do Acre, anunciou a abertura de um processo seletivo para o preenchimento de 32 vagas, além da formação de cadastro reserva para a prefeitura de Epitaciolândia. As oportunidades atenderão profissionais em todos os níveis, fundamental, médio/técnico e superior.

Os cargos disponíveis incluem: Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Agente de Portaria, Assistente Educacional, Assistente Social, Auxiliar de Serviços Gerais, Biomédico, Bioquímico, Cuidador de Creche, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Mediador, Médico Clínico Geral, Merendeira, Monitor Escolar, Motorista, Nutricionista, Educador Social, Odontólogo, Pedagogo, Professor de Artes Marciais, Professor P2, Instrutor de Música, Psicólogo, Recepcionista, Técnico de Enfermagem, Terapeuta Ocupacional, Veterinário e Visitador Sanitário.

Os profissionais selecionados terão carga horária semanal de 20 a 40 horas e remuneração mensal que varia entre R$ 1.518 e R$ 6.457.

A inscrições acontecerão somente nos dias 21, 22 e 23 de janeiro e devem ser feitas das 8h às 13h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde.

A seleção será feita por meio de análise curricular e prova de títulos, de caráter classificatório e eliminatório. O processo seletivo terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Veja o edital: