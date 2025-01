O Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (7), trouxe um processo seletivo simplificado, que contará com análise curricular para o preenchimento de uma gama de vagas para a prefeitura de Jordão, no interior do estado do Acre.

O intuito é o preenchimento de vagas e a formação de um cadastro de reserva para a contratação de profissionais em contratos temporários, com salários que devem variar entre R$1.953 e R$10 mil para cargos de nível médio e superior.

As secretarias que deverão receber os profissionais deste processo seletivo serão as seguintes: Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura; e a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Os cargos disponíveis no processo seletivo são: Educador Físico, Médico Clínico Geral, Auxiliar de Consultório Dentário, Agente Comunitário de Saúde, Assistente Social, Visitador do Programa Criança Feliz, Entrevistador CadÚnico, Orientador Social e Facilitador de Oficinas.

Durante a análise curricular serão consideradas, além das informações de formação comprovadas, a experiência profissional do candidato na área indicada durante a inscrição.

Confira o edital na íntegra: