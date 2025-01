Prefeitura pode pagar multa de R$ 10 milhões se não cumprir exigências do MPAC sobre pessoas em situação de rua

O Ministério Público do Acre (MPAC), por meio do promotor de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Thalles Ferreira, ingressou com uma ação civil pública contra a Prefeitura de Rio Branco, alegando o descumprimento de políticas públicas nacionais voltadas para o atendimento a pessoas em situação de rua. O MPAC também solicita que a Justiça obrigue o Executivo municipal a cumprir as medidas requeridas, sob pena de multa de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

A ação foi enviada à Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco nesta semana, e a questão será resolvida no âmbito judicial.

O promotor Thalles Ferreira entende que o Executivo municipal tem descumprido diversas medidas previstas na Política Pública Nacional Socioassistencial, criadas para garantir o acesso dessa população a serviços básicos. Entre os principais pontos citados estão:

A ausência de serviço socioassistencial de acolhimento de longa permanência para pessoas em situação de rua;

A inexistência de restaurantes populares para assegurar segurança alimentar e nutricional;

A falta de um plano municipal de atendimento à população em situação de rua.

Além disso, o MPAC aponta a precariedade na estrutura do Centro de Referência Especializado no Atendimento a Pessoas em Situação de Rua (Centro POP).

O promotor também destaca a inexistência de:

Banheiros públicos, bebedouros e lavanderias sociais de fácil acesso para a população de rua;

Programas habitacionais para assegurar moradia digna, como aluguel social e locais para moradia provisória;

Serviços de residência terapêutica (SRT) e unidades de acolhimento (UA), ambos essenciais na rede de atenção psicossocial.

Essas falhas estruturais, segundo a ação, “inviabilizam o exercício de direitos fundamentais sociais pelas pessoas em situação de rua”.

Outro ponto destacado na ação é a adesão do município ao Programa Ruas Visíveis, do Governo Federal. O MPAC afirma que a Prefeitura não cumpriu obrigações assumidas, como elaborar um Plano Municipal de Enfrentamento da Situação de Rua e formar um Comitê Interinstitucional para fiscalizar o cumprimento desse plano.

O promotor ressalta: “O Município vem adotando uma postura clara de negligenciar e criminalizar a população em situação de rua de Rio Branco.”

Na última quarta-feira (8), o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, declarou que o Centro POP não tem a obrigação de fornecer almoço às pessoas em situação de rua, gerando ampla polêmica nas redes sociais.

“O atual secretário de Assistência Social e Direitos Humanos vem, sistematicamente, promovendo coletivas de imprensa nas quais alega que retirará do Centro POP a refeição destinada às pessoas em situação de rua. Essa situação tem gerado ampla repercussão na imprensa local. Além disso, documentos anexados à ação indicam que o restaurante popular está com suas atividades suspensas”, menciona a ação.

O promotor pede que a Justiça proíba a Prefeitura de suspender a oferta de refeições para pessoas em situação de rua:

“Dessa forma, o Ministério Público pleiteia decisão liminar que impeça o município de suspender a oferta de alimentação no Centro POP até que apresente uma alternativa viável para o fornecimento das refeições em outro local, evitando a interrupção de um serviço público essencial e o agravamento da fome que já afeta de forma cruel essa população vulnerável”, destaca a ação.