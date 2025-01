Quais secretários da gestão passada de Bocalom ficaram de fora do novo 1º escalão? Veja lista

O prefeito Tião Bocalom manteve apenas alguns nomes da gestão passada na sua equipe de secretários e assessores especiais do segundo mandato, iniciado neste ano de 2025.

VEJA LISTA: Veja quem fica e quem sai! Vaza lista dos nomes do novo secretariado de Bocalom

Os novos gestores foram anunciados no sábado passado (4), durante coletiva à imprensa. Diante dos questionamentos sobre os ex-secretários, Bocalom foi enfático:

“Ninguém saiu até agora, porque todas as pastas não foram montadas. Então, qualquer conversa nesse sentido é meramente especulação. Todos que estão fora ainda podem retornar. Acontece que temos pastas ainda vazias e estamos avaliando o que fazer com cada uma”, disse.

Mesmo com esse discurso, a ausência de algumas lideranças chamou atenção nos bastidores. Entre elas, a ex-secretária de Educação, Nabiha Bestene, que não retornou ao posto. Apenas o secretário adjunto da pasta foi nomeado: o pastor Paulo Machado.

Alysson, vice-prefeito e sobrinho de Nabiha, chegou a ser questionado sobre a situação da tia, mas afirmou que a decisão cabe a Bocalom.

Quem também ficou de fora da lista foi Neiva Tessinari, que respondia pela Secretaria de Planejamento na gestão anterior. Para o seu lugar, foi nomeado Wilson José das Chagas, que responderá também pela Secretaria de Finanças, cumulativamente.

O ex-secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Alves Nasserala, também não foi nomeado. O cargo foi ocupado por Flaviane Agustini Stedille, nora do senador Marcio Bittar.

Também ficou de fora da lista o ex-diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), José Assis Benvindo. No seu lugar, foi nomeado Abdel Derze.

A ex-secretária de Saúde, Sheila Andrade, que disputou uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco nas eleições de 2024, foi nomeada no gabinete de Bocalom, mas ainda não retornou ao cargo no segundo mandato.

Após a nomeação do ex-vereador derrotado João Marcos Luz para assumir a Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), quem ficou sem cargo foi o ex-secretário da pasta, Wellington Divino Chaves de Souza, que também não apareceu no primeiro escalão em 2025.

Quem também ficou fora da lista foi o ex-diretor-presidente do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco (RBprev), Osvaldo Rodrigues Santiago. O posto foi ocupado por Felipe de Moura.

Bocalom também não nomeou, nos primeiros dias de 2025, seu assessor especial durante o primeiro mandato, o ex-deputado Helder Paiva.

Fontes ligadas ao prefeito afirmaram à reportagem do ContilNet que alguns novos nomes devem surgir no Diário Oficial do Estado (DOE), nos próximos dias.