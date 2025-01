Quase uma tragédia: irmão agride o outro com golpes de enxada durante discussão em Rio Branco

Jackson Costa de Souza, de 20 anos, foi vítima de agressão física após uma discussão com o próprio irmão na noite desta quinta-feira (30). O caso aconteceu em uma residência no bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de familiares da vítima, Jackson estava ingerindo bebida alcoólica quando decidiu ir até a casa do irmão, localizada no bairro 6 de Agosto. Ao chegar ao local, iniciou uma discussão com ele. Com os ânimos exaltados, o irmão da vítima arremessou um celular contra a cabeça de Jackson, causando um corte profundo.

Ao perceber que estava sangrando, os dois irmãos entraram em luta corporal. Para se defender, o agressor pegou um cabo de enxada e passou a golpear Jackson, que ficou ferido e sentindo fortes dores no quadril e nas costas.

Após a agressão, Jackson correu até a casa da mãe e pediu ajuda. A mulher chamou um motorista de aplicativo, que levou o filho ferido ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ele deu entrada em estado de saúde estável.

A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas, portanto, não haverá investigação sobre o caso.