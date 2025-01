Que horas será a posse de Trump? Confira como será o dia do 47º presidente dos EUA

As festividades e festas em torno da posse do presidente eleito Donald Trump começaram neste fim de semana em Washington, com fogos de artifício e um comício antes da cerimônia de posse, desfile e bailes desta segunda-feira (20).

No dia da posse, Trump participa de eventos religiosos, um encontro com o presidente Joe Biden, bailes e banquetes – isso sem contar a cerimônia de posse em si, que começa às 14h no horário de Brasília. Confira como será o movimentado dia do 47º presidente dos EUA.

Serviço religioso:

Trump começará o dia participando de um serviço na Igreja Episcopal de São João, em frente à Casa Branca, em uma tradição para presidentes eleitos.

Chá na Casa Branca:

Trump e a futura primeira-dama Melania Trump se encontrarão com o presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden na Casa Branca para um chá que tradicionalmente é realizado para dar boas-vindas a um novo presidente.

Cerimônia de posse dentro do Rotunda do Capitólio dos EUA (14h, no horário de Brasília):

Prelúdio musical cantado pelo coral da Universidade de Nebraska–Lincoln

Prelúdio: “The President’s Own”, executado pela Banda dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos

Abertura conduzida pela senadora Amy Klobuchar, Democrata de Minnesota

Invocação pelo Cardeal Timothy Dolan, arcebispo de Nova York, e pelo Rev. Franklin Graham da Samaritan’s Purse e da Associação Evangélica Billy Graham

“Oh, América!” pelo cantor de ópera Christopher Macchio

Juramento do vice-presidente, feito pelo juiz da Suprema Corte dos EUA Brett Kavanaugh

“America the Beautiful”, cantado por Carrie Underwood e executado pelo Coro das Forças Armadas e pelo Coro da Academia Naval dos Estados Unidos

Juramento do presidente, feito pelo chefe de justiça da Suprema Corte John Roberts

“The Battle Hymn of the Republic”, cantado pelo Coro da Academia Naval dos EUA

Discurso de posse de Trump

Benção do presidente da Yeshiva University, rabino Dr. Ari Berman; imã Husham Al-Husainy do Centro Islâmico Karbalaa; pastor sênior Lorenzo Sewell da 180 Church Detroit; e o reverendo Frank Mann, da Diocese Católica Romana de Brooklyn

“The Star-Spangled Banner”, cantado por Christopher Macchio

Despedida ao ex-presidente:

Uma despedida formal será realizada para Biden e a vice-presidente Kamala Harris ao deixarem o Capitólio.

Cerimônia da Sala de Assinaturas do presidente: