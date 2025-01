Quem são as próximas reféns israelenses que serão libertadas pelo Hamas após cessar-fogo

O Hamas divulgou os nomes de quatro reféns que deverão ser libertadas no sábado (25/1) sob o acordo de cessar-fogo de Gaza.

Será a segunda troca desse tipo desde que o cessar-fogo entrou em vigor no último domingo. Três reféns e 90 prisioneiros foram libertados na primeira troca.

Os prisioneiros palestinos que serão libertados são de uma categoria mais séria do que aqueles libertados na primeira troca. Eles incluirão aqueles que mataram, alguns dos quais estão cumprindo sentenças de mais de 15 anos.

Ariev, Gilboa, Levy e Albag foram capturados na base militar de Nahal Oz, que foi invadida por homens armados do Hamas.

As filmagens mostraram elas entre um grupo de mulheres sendo amarradas com as mãos atrás das costas. Elas foram vistas implorando por ajuda enquanto eram atacadas por seus captores.