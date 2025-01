Quilos Mortais: veja o antes e depois de Brianne, que chegou aos 330 quilos

O episódio especial do reality show Quilos Mortais deste domingo (5) conta a história de Brianne Dias, uma mulher que chegou a pesar cerca de 330 quilos aos 30 anos.

Por não se sentir amada pelo pai, a jovem desenvolveu compulsão alimentar — aos 16 anos, ela já pesava mais de 130 quilos.

No segundo episódio da sétima temporada da produção é retratado seu processo de emagrecimento guiado pelo médico do programa, conhecido como Dr. Now.

Brianne era cuidada por seu marido, Rick, pois tinha dificuldades para se locomover e não conseguia realizar tarefas simples do cotidiano e ficava grande parte do seu dia no sofá.

Com a cirurgia bariátrica e o tratamento do Dr. Now, ela conseguiu perder, até quando o programa a acompanhou, cerca de 156 quilos.

Após o emagrecimento, o médico recomendou que Brianne fizesse um procedimento para remover o excesso de pele que ficou na barriga.

Em um episódio de 2021 de “Quilos Mortais: Como Eles Estão Agora?”, a história foi retomada e revelaram que ela não fez a cirurgia por ter engravidado logo depois de ter passado pela perda de peso — entretanto, perdeu o bebê.

Quando chegou aos 133 quilos, finalmente conseguiu passar pela operação feita pelo médico do programa — que teve complicações, mas Brianne conseguiu se recuperar.

No entanto, a vida pessoal dela não acompanhou o sucesso de seu emagrecimento. O marido que era seu cuidador, Rick, a estava traindo e a descoberta do caso levou os dois a se divorciarem.

Em abril de 2021, Brianne usou suas redes sociais para mostrar o documento da separação, comentando que aquele era o pior dia de sua vida. “Como é possível deixar de ser feliz e apaixonado e dizer a alguém que você é o amor da vida dele? A pessoa odeia você e deseja nunca tê-lo conhecido”, escreveu na legenda da publicação.

Alguns meses depois, em junho de 2021, ela ficou noiva de Christopher Riley. “Esse homem incrível me levou para pescar pela primeira vez e se ajoelhou quando saí da água. Ele disse que não queria me perder, que queria começar de novo comigo. […] Antes mesmo de ele terminar, eu disse sim!”, narrou em uma publicação.

Eles se casaram alguns meses depois e, em janeiro de 2022, ele e Brianne tiveram um filho, River que hoje tem três anos.

Em suas redes sociais, ela compartilha diversos registros de sua família — inclusive uma foto de seu bebê com o Dr. Now, que continua próximo de sua antiga paciente.

O episódio de Quilos Mortais que narra a história de Brianne será exibido nos próximos domingos — dias 5 e 12 de janeiro –, a partir das 18h, na TV Record.