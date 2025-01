Relógio do Juízo Final avança – e nunca estivemos tão perto da aniquilação

Os ponteiros metafóricos do Relógio do Juízo Final avançaram, anunciou o Bulletin of the Atomic Scientists nesta terça-feira (28). Agora, eles marcam um minuto e 29 segundos (89 segundos) para a meia-noite.

O relógio é uma representação simbólica do estado do mundo. E seus ponteiros nunca estiveram tão próximos de se encontrarem sobre o “12” – o que significaria nossa aniquilação.

O Conselho de Ciência e Segurança do Bulletin of the Atomic Scientists avançou o horário no Relógio do Juízo Final porque “o mundo não fez progresso suficiente nas ameaças existenciais que colocam em risco a humanidade“. É o que disse o presidente do Conselho, Daniel Holz, durante o anúncio. Holz também é professor da Universidade de Chicago.

Relógio do Juízo Final avança num momento de ‘profunda instabilidade global e tensão geopolítica’

Entre as ameaças existenciais mencionadas no comunicado publicado pelo Bulletin, estão: desinformação, extremos climáticos e escalada de conflitos (internos e internacionais).

“Ameaças existenciais” que colocam humanidade em risco estão cada vez piores, alerta Conselho de Ciência e Segurança do Bulletin of the Atomic Scientists/Imagem: zef art/Shutterstock

A invasão russa na Ucrânia, a guerra no Sudão e no Congo, e o embate entre forças de Israel e do Hamas em Gaza são exemplos de conflitos que contribuíram para a alta taxa de mortalidade e instabilidade global;

Os últimos anos foram os mais quentes da história (o topo do pódio é de 2024 atualmente), com eventos climáticos extremos, como inundações e incêndios florestais, enquanto governos falham em tomar ações eficazes;

Outros perigos incluem desinformação, ameaças pandêmicas, estagnação em acordos nucleares, armas biológicas, cibertecnologias desreguladas e a erosão de direitos humanos.

O Relógio do Juízo Final avança num momento de profunda instabilidade global e tensão geopolítica. À medida que os ponteiros do relógio se aproximam cada vez mais da meia-noite, fazemos um apelo veemente a todos os líderes: agora é o momento de agir juntos! (…) Cada segundo conta. Juan Manuel Santos, presidente do The Elders, ex-presidente da Colômbia e laureado com o Prêmio Nobel da Paz, que participou do anúncio do Relógio do Juízo Final de 2025

O que é o Relógio do Juízo Final?

O Relógio do Juízo Final é um relógio simbólico que representa o quão perto a humanidade está da destruição do mundo. Ele foi criado em 1947 por um grupo de cientistas do Bulletin of the Atomic Scientists como um alerta sobre os perigos da guerra nuclear.

Relógio do Juízo Final representa o quão perto a humanidade está de destruir o mundo/Imagem: Vadim Sadovski/Shutterstock

O relógio é atualizado anualmente e leva em consideração vários fatores, como:

Ameaças nucleares;

Mudanças climáticas;

Avanços tecnológicos;

Conflitos geopolíticos.

Em 2023 e 2024, o relógio foi ajustado para 90 segundos para a meia-noite. Em 2025, passou para 89 segundos. Pode parecer pouco. Mas, como disse o Nobel da Paz Juan Manuel Santos: cada segundo conta.